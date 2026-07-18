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Confirmada la lesión de Kobbie Mainoo antes del Inglaterra-Francia, un golpe duro para el Manchester United
La baja de Mainoo por motivos físicos golpea a los Tres Leones.
Se esperaba que el canterano del United debutara, pues Thomas Tuchel iba a rotar tras la dura derrota ante Argentina, pero finalmente se quedó en la grada. La Federación Inglesa lo confirmó con un breve comunicado antes de las alineaciones: «Kobbie Mainoo queda descartado para el partido contra Francia por lesión».
Una baja especialmente cruel para el joven, que había superado a varios rivales de renombre de la Premier League para entrar en la lista final de 26. Tuchel hizo siete cambios para el partido por el bronce, pero la ausencia de Mainoo fue la más notoria en el banquillo.
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Finaliza una frustrante campaña en el Mundial
A pesar de ser convocado por delante de Adam Wharton (Crystal Palace) y Alex Scott (Bournemouth), Mainoo no ha logrado convencer a Tuchel para debutar. El centrocampista se quedó en el banquillo en la fase de grupos ante Croacia, Ghana y Panamá.
Se mantuvo en el banquillo en los triunfos ante la República Democrática del Congo, México y Noruega, y también en la semifinal perdida contra Argentina. Así, concluye el torneo sin jugar ni un minuto y deberá esperar otros cuatro años para su próxima oportunidad.
Creciente preocupación en Old Trafford
El United observa con preocupación su preparación para la Premier League 2026-27. Hoy perdieron 1-0 ante el Wrexham en el primer amistoso y la lesión de un centrocampista clave complica aún más las cosas para Michael Carrick. El club espera que Mainoo no sufra una lesión grave que altere su preparación. El joven centrocampista disputó 30 partidos la temporada pasada, marcó un gol y dio tres asistencias, y se consolidó como pieza clave del primer equipo en Old Trafford.
Su progresión, especialmente bajo la confianza de Carrick tras el desdén de Rubén Amorim, lo convierte en el favorito de la afición y en el futuro del centro del campo.
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Comienza la cuenta atrás para la Premier League
El United debutará en la Premier League visitando al Hull City el 22 de agosto. A un mes del inicio, Mainoo trabaja para llegar en forma y recuperar su lugar en el once. Los Red Devils necesitan su regreso, pues la lesión de Manuel Ugarte y la salida de Casemiro, pese a los fichajes de Andrey Santos y Youri Tielemans, dejan cojo el centro del campo.
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