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«Confío plenamente en él y le tengo mucho cariño»: Mikel Arteta defiende el rendimiento irregular de Bukayo Saka en el Arsenal
Dificultades para mantener la regularidad en la lucha por el título
El delantero del Arsenal fue sustituido durante el partido de Champions League disputado entre semana en casa del Bayer Leverkusen, tras haber tenido dificultades para ejercer su influencia habitual en el juego. Por su parte, su sustituto, Noni Madueke, tuvo un impacto inmediato al provocar un penalti en los últimos minutos a favor de los Gunners. En temporadas anteriores, la compenetración telepática entre Saka, Martin Odegaard y Jurrien Timber o Ben White en la banda derecha constituía la principal fuente de goles del equipo, pero las lesiones y las rotaciones en la plantilla han alterado esa química.
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Arteta respalda a su jugador estrella
A pesar de las críticas, Arteta insiste en que su confianza en el internacional inglés sigue siendo inquebrantable. «Confiamos plenamente en él y le queremos», insistió el español. «Lo que está haciendo por nosotros, por este club, es simplemente increíble a su edad y sigue teniendo un impacto enorme en nosotros. Puede tener un rendimiento individual que probablemente no refleje su nivel, como cualquier persona, como cualquier jugador del mundo. Pero, en general, cuando ves su fuerza y el impulso que aporta al equipo, es simplemente increíble».
El desgaste físico y la apretada agenda
Más allá de cualquier ajuste táctico, el enorme volumen de partidos que ha disputado Saka está empezando a pasarle factura. Arteta admitió que la carga de trabajo del extremo ya ha superado los niveles registrados en temporadas anteriores, lo que sugiere que el cansancio es un factor determinante en su reciente incapacidad para influir en los partidos. Tras haber jugado prácticamente todos los minutos tanto con el club como con la selección en los últimos dos años, es posible que el implacable calendario esté empezando a notarse por fin en las piernas cansadas del joven y en su menor chispa.
«La cantidad de partidos y minutos que ha jugado hasta ahora ya supera ligeramente a la de toda la temporada pasada», señaló Arteta. «También tenemos que ser conscientes de la exigencia a la que sometemos a los jugadores. Es algo que, obviamente, cuando hablamos de la belleza del juego, todas estas cosas afectan a ciertos aspectos, sin duda».
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¿Qué le depara el futuro a Saka?
Ahora que tanto la fase eliminatoria de la Liga de Campeones como la lucha por el título de la Premier League se intensifican, el Arsenal necesita que sus líderes den un paso al frente. Para Arteta, Saka sigue siendo precisamente eso, independientemente del ruido que se oiga fuera del Emirates. La atención se centra ahora en la reincorporación de las estrellas lesionadas para proporcionar a Saka el sistema de apoyo al que está acostumbrado y que necesita para volver al nivel de clase mundial que los aficionados al fútbol esperan de él. De hecho, es probable que Saka participe y esperará desempeñar un papel fundamental cuando los Gunners reciban al Everton este fin de semana.
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