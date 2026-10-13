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«Confío en todos los árbitros»: Jose Mourinho evita otro escándalo antes de su reencuentro con la Roma tras la polémica con el Villarreal
Mourinho busca la calma tras la tormenta del Villarreal
Mourinho ha dado un giro sorprendente para rebajar la tensión en su enfrentamiento con los organismos arbitrales y ha asegurado que mantiene plena confianza en los árbitros antes del duelo del Real Madrid contra la Roma en la Champions League este miércoles. El veterano entrenador ha protagonizado recientemente varias polémicas disciplinarias. La más destacada llegó el pasado fin de semana, cuando se negó a comparecer ante la prensa tras la ajustada victoria por 1-0 frente al Villarreal, como protesta por un gol anulado a Vinicius Junior y la posterior expulsión del brasileño por un tirón de pelo.
«Confío en todos los árbitros... Ya sea en la Liga o en la Champions League, antes del partido siempre tengo las mejores sensaciones respecto a los árbitros», declaró Mourinho a los periodistas, según recoge AFP. «Tengo confianza y espero que todo vaya bien para los tres equipos. No tengo ninguna sensación negativa».
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Con la atención centrada en la tarea en Italia
Antes de la polémica con el Villarreal, Mourinho ya había suscitado controversia tras una derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid. En aquella ocasión, mostró durante una rueda de prensa unas fotografías impresas para señalar acciones que, a su juicio, deberían haber supuesto sanciones para los rojiblancos. Sin embargo, el entrenador del Real Madrid cortó las preguntas sobre sus quejas en el ámbito nacional antes del encuentro europeo y apuntó que los medios presentes en Roma estaban mucho más interesados en la batalla táctica sobre el terreno de juego.
«Aquí hay medios italianos que están más interesados en el partido que en ese tipo de cosas», añadió el técnico de 63 años durante la rueda de prensa. «Volveréis a tenerme aquí el sábado. Creo que lo mejor es que pasemos a otra cosa».
Tchouameni se hace eco de la frustración del vestuario
Mientras que su entrenador optó por una postura más cautelosa, en el vestuario del Real Madrid sigue habiendo un notable malestar, pese a que el equipo español llega al partido tras vencer por 2-1 al Inter de Milán en su debut en la Champions League. La Roma, por su parte, empató 1-1 a domicilio ante el Fenerbahce.
«No quiero hablar de los árbitros. Ahora mismo estamos muy frustrados con las decisiones», explicó Aurelien Tchouameni al ser preguntado por el ambiente en el equipo.
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Un regreso emotivo al Olímpico
El partido supone una vuelta a casa para Mourinho, que pasó tres fructíferos años en la Roma entre 2021 y 2024. Llevó al equipo italiano a conquistar la Conference League en 2022 y a alcanzar la final de la Europa League la temporada siguiente.
«No es que ganáramos la Champions League, pero sí ganamos una competición europea, disputamos una segunda final europea en dos años y creo que todo encajó», reflexionó Mourinho al hablar de su legado en la Ciudad Eterna.
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