Tras el aburrido 0-0 de Inglaterra ante Ghana, muchos critican a Thomas Tuchel por dejar fuera a jugadores versátiles como Palmer.

El mediapunta del Chelsea se quedó fuera de la lista del Mundial tras 18 meses irregulares con su club, igual que Phil Foden, quien tampoco ha brillado con Inglaterra y vive un momento flojo en el City. Tras el aburrido 0-0 en Boston, los críticos de Tuchel cuestionan esas ausencias.

Sin embargo, la crítica es prematura. Inglaterra sufrió ante Ghana, sobre todo por su falta de ideas en el centro del campo. Pero también se midió a un rival que no quería «jugar al fútbol», como admitió su seleccionador, Carlos Queiroz. Fueron 90 minutos monótonos en los que el sistema chocó contra su contraataque natural.

Cuando los rivales sí quieren jugar, hay espacios y el balón circula, el sistema de Tuchel funciona. Por eso conviene darle algo más de tiempo al proceso.