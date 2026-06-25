Tras el aburrido 0-0 de Inglaterra ante Ghana, muchos critican a Thomas Tuchel por dejar fuera a jugadores polivalentes como Palmer, capaces de cambiar el partido y aportar algo distinto en ataque.

El mediapunta del Chelsea se quedó fuera de la lista mundialista por sus flojas actuaciones de club en los últimos 18 meses. Phil Foden, con perfil similar —aunque sin brillar en los grandes partidos de Inglaterra—, también ve los partidos por televisión tras dos campañas decepcionantes con el Manchester City. Tras el aburrido empate en Boston, los críticos de Tuchel cuestionan esas decisiones.

Sin embargo, la crítica es prematura. Inglaterra sufrió ante Ghana, sobre todo por su falta de creatividad en el centro del campo. Pero el rival apenas quiso jugar al fútbol, como admitió su seleccionador, Carlos Queiroz. Fueron 90 minutos monótonos en los que un sistema chocó contra su contramedida natural.

Cuando el rival busca el balón, hay espacios y se puede combinar, el sistema de Tuchel funciona. Conviene, pues, mantener la confianza en el proceso.