Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Trust in Tuchel GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

¡Confianza en Thomas Tuchel! La pobre actuación de Ghana no demuestra que el seleccionador de Inglaterra se equivocara al dejar fuera a Cole Palmer: los Tres Leones aún tienen talento para encontrar soluciones y llegar lejos en el Mundial

Opinion
Inglaterra
World Cup
T. Tuchel
C. Palmer
FEATURES
Panamá vs Inglaterra

Los aficionados ingleses ya han visto a Cole Palmer brillar con la selección. En la final de la Eurocopa 2024, su gol igualó el partido y dio aire a los Tres Leones ante España. Al final, como en tantos torneos, Inglaterra volvió a perder.

Tras el aburrido 0-0 de Inglaterra ante Ghana, muchos critican a Thomas Tuchel por dejar fuera a jugadores polivalentes como Palmer, capaces de cambiar el partido y aportar algo distinto en ataque.

El mediapunta del Chelsea se quedó fuera de la lista mundialista por sus flojas actuaciones de club en los últimos 18 meses. Phil Foden, con perfil similar —aunque sin brillar en los grandes partidos de Inglaterra—, también ve los partidos por televisión tras dos campañas decepcionantes con el Manchester City. Tras el aburrido empate en Boston, los críticos de Tuchel cuestionan esas decisiones.

Sin embargo, la crítica es prematura. Inglaterra sufrió ante Ghana, sobre todo por su falta de creatividad en el centro del campo. Pero el rival apenas quiso jugar al fútbol, como admitió su seleccionador, Carlos Queiroz. Fueron 90 minutos monótonos en los que un sistema chocó contra su contramedida natural.

Cuando el rival busca el balón, hay espacios y se puede combinar, el sistema de Tuchel funciona. Conviene, pues, mantener la confianza en el proceso.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Empate

    Inglaterra dominó con un 80 % de posesión ante las «Black Stars», realizó casi 600 pases y realizó 19 disparos. Solo tres fueron a puerta; tuvieron que esperar 36 minutos para crear una ocasión en juego abierto, cuando Declan Rice remató de cabeza muy por encima del larguero. No hubo ninguna ocasión clara hasta el minuto 87, cuando Nico O'Reilly cabeceó al larguero y Harry Kane envió el rebote por encima de la portería, hasta las gradas.

    Abundaron los pases laterales, mientras los extremos Anthony Gordon y Noni Madueke sufrían un doble marcaje cada vez que recibían. Jude Bellingham y Rice apenas encontraban espacio para respirar, y menos para pasar, al intentar colarse entre líneas.

    «Estoy muy orgulloso de cómo lucharon nuestros jugadores durante el partido, de lo mucho que se han comprometido con el plan, con la estrategia de juego», declaró Queiroz tras el partido. «Cuando hay que defender, se defiende. No puedo jugar a la samba cuando ellos tocan rock and roll».

    Ghana apenas buscó atacar: su plan fue frustrar a Inglaterra durante los primeros 45 minutos con un bloque bajo, once hombres detrás del balón y sin dejar espacios por las bandas. Inglaterra pudo tener la pelota, pero solo en zonas laterales o en la línea de medio campo.

    El resultado recordó a los peores días de la selección inglesa: lento, sin vida y sin ideas. Inglaterra pareció temer el riesgo necesario para ganar.

    • Anuncios
  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    Una plantilla sorprendente

    Tuchel ha recibido muchas críticas, tanto de los presentes en el estadio como de los espectadores al otro lado del Atlántico. Era de esperar esta reacción tras el decepcionante primer resultado de Inglaterra y la convocatoria elegida por el seleccionador alemán.

    Las opiniones se dividieron cuando Tuchel anunció su lista inicial, en la que dejó fuera a Foden, Palmer, Adam Wharton y Trent Alexander-Arnold.

    En su lugar, apostó por un 4-2-3-1 con un ‘10’ claro, extremos abiertos pero capaces de crear con el regate y laterales versátiles que cubren los espacios intermedios. El resultado: movimientos coreografiados y jugadas habituales. Cuando Kane se retrasa, los extremos se colan por detrás. Cuando Rice y Anderson atraen a sus marcadores, se crean espacios para Bellingham.

    Son conceptos básicos en el fútbol de élite, pero chocan con el statu quo inglés, sobre todo con el legado de los últimos días de Sir Gareth Southgate. Este prefería un juego “sobre la marcha” y confiaba en que alinear a todos sus mejores jugadores llevaría a la victoria.

    Llegaron a dos finales de la Eurocopa, pero también jugaron mal durante largos tramos de los cuatro torneos que dirigió. Tuchel fue la respuesta lógica, y eso no gustó a todos.

  • FBL-EURO-2024-MATCH50-NED-ENGAFP

    ¿Omisiones costosas?

    Es probable que Southgate no hubiera dejado fuera a Palmer ni a Foden, aunque ambos creadores de juego aún no han encontrado su ritmo por problemas físicos y bajo rendimiento.

    Palmer no fue el motor del Chelsea la temporada pasada, y Foden parece lejos del centrocampista que ganó el premio al Jugador del Año de la PFA en 2024. Tuchel prioriza el estado de forma, y ninguno de los dos lo justificaba.

    Aun así, su talento es innegable: en una lista de los mejores jugadores ingleses, ambos estarían arriba. Su capacidad para cambiar un partido es valiosa.

    Pero, ¿dónde encajan en el sistema de Tuchel? Bellingham es el titular en la media punta, seguido de Morgan Rogers y Eberechi Eze. Rogers también puede actuar por izquierda. Palmer no es extremo derecho, y menos el perfil que busca Tuchel. Lo mismo ocurre con Foden.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Motivos para tener esperanza

    En sus declaraciones tras el partido, Tuchel recordó el primer encuentro de Inglaterra contra Croacia. Ese partido fue «difícil»: Inglaterra dominó los primeros 45 minutos, pero en 20 de la segunda parte mostró un ataque muy alentador. El encuentro estuvo abierto y solo faltó algo más de intensidad para aprovechar las ocasiones.

    Bellingham marcó un golazo y luego Inglaterra acribilló la portería croata durante un largo periodo. El marcador final fue de 4-2, pero podría haber sido de cinco o seis. Lo más importante es que demostró lo que Inglaterra es capaz de hacer con este sistema: cuando hay espacios, puede arrollar al rival.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gran calidad

    A pesar de las ausencias, la plantilla sigue llena de grandes jugadores. Bellingham no es un ‘10’ clásico, pero ya batió récords goleadores de Cristiano Ronaldo en su llegada al Real Madrid. Kane opta al Balón de Oro —aunque su destino se decidirá este verano—, y jugadores como Rogers, Marcus Rashford, Eze y Bukayo Saka demuestran que Inglaterra tiene un ataque de lujo.

    Hay tantos que no caben en el once. Tuchel ha rotado a Rogers, Eze, Saka y Rashford. Pocos equipos —quizá solo Francia y España— tienen tal banquillo de talento. Por eso habla de «titulares» y «rematadores» y promueve la competencia interna.

    Si Inglaterra no triunfa en este Mundial, no podrá culpar a la falta de talento.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cambio de planes

    En la rueda de prensa posterior al partido, Tuchel sugirió que tenía un plan alternativo para enfrentar a equipos con una defensa similar a la de Ghana.

    «Se me ocurrió algo en el último descanso», admitió. «Dudé, pero ahora tengo claro cómo involucrar a más jugadores por el centro. No lo revelaré, quizá lo probemos más adelante en el torneo. No creo que seamos predecibles».

    Sea cual sea ese plan, quizá Tuchel debería ponerlo en práctica. Es un excelente entrenador, pero aún no se ha puesto a prueba su capacidad de adaptación en este cargo. A pesar de su disposición a experimentar con la plantilla en sus primeros días como seleccionador de Inglaterra, Tuchel definió un sistema y se ha mantenido fiel a él. Hubo pequeños ajustes, pero ahora se exige innovación. Panamá, tercer rival en el grupo, seguro que buscará defenderse y golpear al contraataque el sábado.

    Tuchel cuenta con plantel y sistema; ahora debe demostrar que puede ajustar lo necesario para evitar nuevas decepciones en Norteamérica.

World Cup
Panamá crest
Panamá
PAN
Inglaterra crest
Inglaterra
ING