«Confianza en el entrenador»: Florian Wirtz da su apoyo a Arne Slot, que atraviesa un mal momento en el Liverpool FC

La confianza en Slot debería ser muy sólida, subrayó Wirtz, simplemente porque el neerlandés llevó al Liverpool a ganar la liga inglesa la temporada pasada. Además, en esta temporada su equipo habría disputado «muchos buenos» partidos.

«Nos hubiera gustado que fuera aún mejor, pero es lo que hay», comentó Wirtz, «pero seguimos teniendo objetivos. Lo único que puedo decir es que creemos en el entrenador y que mañana queremos dar lo mejor de nosotros mismos».

Sin embargo, últimamente no ha sido así muy a menudo. De los últimos cinco partidos oficiales, el Liverpool solo ha ganado uno. La derrota por 0-4 en los cuartos de final de la FA Cup el pasado fin de semana ante el Manchester City sigue pesando especialmente.