94' - En el último minuto del tiempo añadido lo intenta Pasalic, pero el balón se va alto

82' - El Atalanta empata con un remate de Krstovic a corta distancia tras un córner

80' - Ederson roza el empate con una volea de derecha que detiene Anarbekov

75' - Carnesecchi detiene un disparo a corta distancia

71' - Buen disparo de derecha de Elmas, bien detenido por el portero rival

64' - Gol anulado a Elmas por un claro fuera de juego

59' - Volea de derecha de Idele que se va por encima del larguero

53' - Gual, mano a mano con Carnesecchi tras un contraataque, supera a la defensa y marca con un preciso disparo de izquierda, a pase de Edmilson

48' - De nuevo Rowe, con un disparo con rosca que se marcha muy alto y desviado

41' - Lo intenta Samardzic, sin éxito

32' - Lo intenta Scamacca con un disparo de derecha que Anarbekov detiene con facilidad

30' - Pasalic desperdicia una ocasión a dos pasos de la portería

29' - Doble parada de Carnesecchi ante dos disparos flojos y consecutivos de los kazajos desde la frontal del área

25' - De nuevo Rowe, con un buen disparo de derecha con rosca que el portero rival desvía a córner

11' - Kasabulat está a punto de marcar en propia puerta con un peligrosísimo pase atrás

5' - De nuevo Rowe, con un cabezazo por encima del larguero

4' - Rowe lo intenta desde la frontal, pero detiene el portero kazajo

2' - Lo intenta el Kairat con un cabezazo de Edmilson