Conference League, resultados y cuadro de octavos de final: buen rendimiento del Rayo y del Estrasburgo. Decepción del Crystal Palace

Sin grandes problemas y con un gol de chilena, el Shakhtar se impone a domicilio al Lech Poznan (1-3). Otra victoria fuera de casa en Turquía, donde el Rayo Vallecano se impone al Samsunspor también por 3-1. Panichelli vuelve a marcar en el 2-1 del Estrasburgo en casa del Rijeka. Buen resultado del AZ, que se impone por 2-1 al Sparta de Praga gracias al doblete de Parrott.

El AEK se impone con facilidad en casa del Celje: 4-0 y clasificación ya homologada. Empates sin goles para el Mainz, en casa del Sigma Omoluc, y para el cotizado Crystal Palace, que no pasa del 0-0 en casa ante el AEK Larnaca (de este enfrentamiento saldrá el posible rival de la Viola). Dentro de una semana, vuelta con los campos invertidos.