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«Conectar emocionalmente con el equipo»: la estrella del Bayern de Múnich Jonathan Tah explica por qué Vincent Kompany y Xabi Alonso son maestros del vestuario
Trabajando bajo líderes legendarios
Tah se ha sincerado sobre sus experiencias positivas trabajando a las órdenes de Kompany y Alonso. El central se siente increíblemente afortunado por haber aprendido de dos entrenadores tan bien valorados a lo largo de su carrera.
Alonso entrenó anteriormente a Tah en el Bayer Leverkusen, con el que logró el título de la Bundesliga en la temporada 2023/24 antes de que el defensa se marchara a Baviera en 2025. Ahora continúa su desarrollo futbolístico bajo la meticulosa dirección del excapitán del Manchester City, Kompany. Ambos técnicos disfrutaron de carreras como jugadores fenomenales en la élite del fútbol europeo. Según Tah, toda esa experiencia sobre el terreno de juego se traslada a la perfección a sus modernos enfoques como entrenadores.
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Entender el vestuario moderno
Tah cree que el prestigioso pasado como jugadores de Kompany y Alonso les da una ventaja clara. Su amplia trayectoria como líderes sobre el campo les ayuda a gestionar las complejas dinámicas de una plantilla moderna.
"Tuvieron carreras muy grandes como jugadores. Así que es realmente bonito trabajar con ellos porque entienden muy bien cómo funciona un vestuario, cómo funciona un grupo", admitió Tah.
"Los dos fueron grandes líderes cuando eran jugadores también. Así que, sí, es increíble trabajar con ellos. Grandes personalidades, grandes entrenadores y, sí, lo disfruto".
La conexión emocional por encima de la táctica
Aunque ambos entrenadores son conocidos por su astuta mentalidad táctica, Tah insiste en que su verdadera fortaleza reside en su élite gestión de grupo. Señaló que incluso los mejores sistemas futbolísticos fracasarán sin la implicación adecuada de la plantilla.
«Creo que lo más importante es el enfoque que tienen con un equipo, porque puedes tener las mejores tácticas de todas», explicó. «Si no tienes de verdad esa conexión con el equipo, y si el equipo no conecta realmente ni siente lo que quieres hacer, entonces no va a funcionar.
«Incluso si la táctica suena bien. Creo que ambos son capaces de conectar emocionalmente con el equipo para que todo el mundo escuche y todo el mundo siga lo que quieren de ti».
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Se acerca el duelo de la Supercopa de Alemania
Tah y sus compañeros del Bayern se preparan actualmente para luchar por su primer gran título de la temporada. El Bayern se enfrentará a su eterno rival, el Borussia Dortmund, en la esperada Supercopa de Alemania. El gran duelo nacional está programado para disputarse el sábado 22 de agosto.
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