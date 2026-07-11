Las negociaciones entre ambos clubes culminaron tras conocerse el acercamiento entre el jugador y los catalanes. El Dortmund recibirá una compensación que casi cubre el coste de la compra.
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¡Condiciones de traspaso inusuales! La estrella del BVB está a punto de fichar por el FC Barcelona
El BVB recibirá 22 millones de euros fijos por el extremo. La cifra podría subir hasta 31 millones con bonificaciones por objetivos considerados asequibles.
Además, el Dortmund incluyó una cláusula de reventa que le garantiza el 35 % de cualquier futura transferencia del jugador. Condiciones inusuales para un acuerdo de esta magnitud.
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¿Cuándo habría vencido el contrato de Karim Adeyemi con el BVB?
El traspaso se aceleró en los últimos días. El diario deportivo español Mundo Deportivo, cercano al club, informó primero de las negociaciones entre el delantero y el actual campeón de España.
Poco después se anunció un acuerdo total sobre los detalles contractuales del jugador con el Barcelona. Tras ello, el once veces internacional alemán informó a la directiva del BVB de su deseo de marcharse.
Como su contrato expiraba en 2027, el Borussia se vio obligado a negociar. Las conversaciones de renovación ya eran complejas por las grandes diferencias económicas.
El representante de Karim Adeyemi aceleró el traspaso.
Por ello, su salida en este mercado de fichajes era la opción más probable para evitar que se marchara gratis al año siguiente. Ambas partes presionaron para encontrar una solución rápida.
El impulsor del fichaje es el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, quien ya contó con Adeyemi en la selección alemana: en septiembre de 2021 lo hizo debutar y marcar en la victoria 6-0 sobre Armenia.
Flick defendió con fuerza su fichaje, y la agencia del jugador respaldó la idea. La agencia Gestifute, liderada por Jorge Mendes, posee sólidos contactos con la directiva del Barça y ya representa a Alejandro Balde, Marc Casado y Lamine Yamal, lo que agilizó las conversaciones.
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¿Duelo contra Yamal? A Adeyemi le espera una dura competencia en el Barça
El Dortmund pierde a un jugador fichado en 2022 al Salzburgo por unos 30 millones de euros y con un contrato de cinco años. En cuatro temporadas en la cuenca del Ruhr, Adeyemi disputó 146 partidos y marcó 36 goles.
Su rendimiento fue regular, con picos en Europa: en la Liga de Campeones 2024/25 marcó cinco goles en diez partidos y, en la siguiente, tres en nueve.
En Cataluña le aguarda una fuerte competencia por un lugar en el once. La banda derecha parece reservada a Yamal, quien disputa el Mundial con España, pero sus frecuentes lesiones la temporada pasada (casi 100 días de baja) pueden abrirle minutos a Adeyemi.
Para los responsables de la plantilla del Dortmund, encabezados por Ole Book y Lars Ricken, este traspaso aporta el capital necesario para nuevas inversiones en el mercado de fichajes. Este verano, el BVB incorporó principalmente jóvenes con proyección, como los talentos sudamericanos Kaua Prates y Justin Lerma, así como al defensa Joane Gadou. El dinero de su traspaso se usará para fichar un centrocampista.
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