El traspaso se aceleró en los últimos días. El diario deportivo español Mundo Deportivo, cercano al club, informó primero de las negociaciones entre el delantero y el actual campeón de España.

Poco después se anunció un acuerdo total sobre los detalles contractuales del jugador con el Barcelona. Tras ello, el once veces internacional alemán informó a la directiva del BVB de su deseo de marcharse.

Como su contrato expiraba en 2027, el Borussia se vio obligado a negociar. Las conversaciones de renovación ya eran complejas por las grandes diferencias económicas.