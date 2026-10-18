Conceição: fui a Arabia Saudí por el dinero y la mentalidad del jugador saudí es mala

El portugués Sérgio Conceição, exdirector técnico del Al Ittihad saudí, desató una gran polémica con unas declaraciones contundentes sobre su experiencia con "El Decano", después de hablar con franqueza acerca de los motivos económicos que hubo detrás de su traspaso al Reino y de dirigir duras críticas a la mentalidad de trabajo y la disciplina de algunos futbolistas saudíes, al considerar que la brecha entre el volumen de las inversiones y las exigencias del profesionalismo sigue siendo un desafío para el desarrollo del fútbol.

Durante su intervención en el podcast "La Tripletta", Conceição afirmó que no sería sincero si pretendiera que la belleza de la Liga Saudí fue la razón de su traspaso, y subrayó que la tentadora oferta económica tuvo un papel fundamental en su decisión.

Añadió que esperaba que las grandes inversiones ayudaran a desarrollar el sistema futbolístico, pero que le sorprendió la dificultad para imponer los métodos de trabajo y el rigor a los que estaba acostumbrado en Europa, señalando que a los entrenadores y jugadores que llegan desde el extranjero se les pide a veces adaptarse rápidamente a circunstancias completamente distintas.

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