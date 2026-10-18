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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Conceição: fui a Arabia Saudí por el dinero y la mentalidad del jugador saudí es mala

S. Conceicao
Al Ittihad
1ª División
Portugal
Arabia Saudí

Declaraciones polémicas

El portugués Sérgio Conceição, exdirector técnico del Al Ittihad saudí, desató una gran polémica con unas declaraciones contundentes sobre su experiencia con "El Decano", después de hablar con franqueza acerca de los motivos económicos que hubo detrás de su traspaso al Reino y de dirigir duras críticas a la mentalidad de trabajo y la disciplina de algunos futbolistas saudíes, al considerar que la brecha entre el volumen de las inversiones y las exigencias del profesionalismo sigue siendo un desafío para el desarrollo del fútbol.

Durante su intervención en el podcast "La Tripletta", Conceição afirmó que no sería sincero si pretendiera que la belleza de la Liga Saudí fue la razón de su traspaso, y subrayó que la tentadora oferta económica tuvo un papel fundamental en su decisión.

Añadió que esperaba que las grandes inversiones ayudaran a desarrollar el sistema futbolístico, pero que le sorprendió la dificultad para imponer los métodos de trabajo y el rigor a los que estaba acostumbrado en Europa, señalando que a los entrenadores y jugadores que llegan desde el extranjero se les pide a veces adaptarse rápidamente a circunstancias completamente distintas.

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  • Conceição carga contra la mentalidad del jugador saudí

    El técnico portugués dirigió críticas directas a lo que describió como la falta de compromiso de algunos jugadores saudíes, al considerar que la diferencia no tiene que ver únicamente con las capacidades técnicas, sino con la cultura del trabajo y la disciplina diaria.

    Afirmó que los futbolistas locales, según su experiencia, no siempre cumplen con los mismos estándares que aplican los profesionales extranjeros, lo que hace que la gestión del equipo sea más difícil para él, y lo describió así: "Su mentalidad es mala".

    Añadió que algunos jugadores se ausentaban de los entrenamientos por motivos familiares o religiosos, entre ellos levantarse para la oración del alba, y señaló que realizar las sesiones de entrenamiento por la mañana representaba en ocasiones un desafío.

    Conceição consideró que estas situaciones reflejan una diferencia en la cultura del trabajo que le resulta difícil aceptar, según sus declaraciones, y subrayó que la disciplina, el rigor y la capacidad de trabajar a diario son elementos esenciales para construir un equipo capaz de competir.

  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Benzema y Fabinho no son el problema: las acusaciones alcanzan a la directiva

    Y en el marco de sus declaraciones sobre su experiencia con el Al Ittihad, Conceiçao rechazó responsabilizar a las estrellas extranjeras, con Karim Benzema y Fabinho a la cabeza, de los problemas que afrontó el equipo, subrayando que contar con jugadores de semejante experiencia no es el problema en sí mismo, sino que los desafíos que enfrentó estuvieron vinculados a otras personas y a las condiciones de trabajo dentro del club.

    También criticó la manera en que, según dijo, la directiva trataba a la opinión pública, señalando que el club se apoya en exceso en los resultados y en las reacciones en las plataformas de redes sociales, y afirmó que en ocasiones se filtraban noticias para poner a prueba las reacciones de la afición y medir su postura.

    Estas declaraciones llegan en el contexto de desacuerdos previos que rodearon su etapa en el Al Ittihad, que terminó con su salida del cargo después de una temporada en la que no logró los títulos a los que el club aspiraba.

    Y a pesar de la dureza de sus críticas, Conceiçao quiso agradecer al Reino, al club Al Ittihad y a sus responsables la buena acogida brindada a su familia durante su estancia, aunque se preguntó por la utilidad de gastar enormes sumas para atraer experiencia extranjera con el objetivo de desarrollar el fútbol, si no se dan, desde su punto de vista, las condiciones diarias necesarias para convertir esas inversiones en resultados tangibles dentro del campo.


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