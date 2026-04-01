Con una derrota histórica ante Arabia Saudí... La historia del primer mandato de Renard al frente de la selección de Ghana

El diario francés «L'Équipe» había confirmado que Renard desea abandonar el cargo de seleccionador de Arabia Saudí antes del inicio del Mundial de 2026, ya que considera que, dadas las circunstancias actuales, le resultará difícil alcanzar el éxito con el equipo.

El periódico señaló que la Federación Ghanesa de Fútbol está considerando contratar al entrenador francés para dirigir la selección absoluta, en sustitución de Otto Addo, quien fue destituido de su cargo este mes de marzo, a menos de dos meses y medio del inicio del Mundial.