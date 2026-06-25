Pedri, estrella de la selección española, comparó la generación de 2010, campeona del mundo, con el actual equipo, que busca su propio lugar en la historia.

El diario «Marca» recogió sus palabras en una entrevista con Teledeporte.

«El fútbol ha cambiado mucho desde 2010», afirmó Pedri.

«La generación de 2010 ofrecía un fútbol espectacular, se compenetraba de maravilla sobre el terreno de juego y contaba con jugadores de gran calidad».

No obstante, admite que el fútbol actual es más físico, rápido y directo, con menos tiempo para pensar.

Sin embargo, destacó un punto en común: la mentalidad ganadora.

«La similitud principal es que llegamos aquí tras ganar la Eurocopa, como ellos, y ojalá consigamos lo mismo».