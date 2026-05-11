En la primera parte, el brasileño, silbado cada vez que tocaba el balón, perdió los estribos. Levantó las manos hacia las gradas y formó con los dedos el número 15, bien visible.
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¡Con un gesto especial! Vinicius Junior provocó a la afición del FC Barcelona en el Clásico; Joao Cancelo hace historia en el fútbol
El gesto recuerda los 15 títulos europeos del Real Madrid, cifra muy lejana para los catalanes.
No es la primera vez que Vinicius Junior protagoniza un gesto así: en la vuelta de octavos de la Champions ante el Manchester City, provocó a la grada tras marcar de penalti en el 22’.
Primero sonrió junto al banderín de córner, luego se frotó los puños cerrados frente a la cara, hizo el gesto de «llorar» hacia los aficionados del City y se alejó riendo.
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Vinicius ya había provocado antes
El gesto de Vinicius responde a la burla que recibió del público del Manchester en febrero de 2025. Entonces, en la grada apareció una pancarta gigante con Rodri besando su Balón de Oro y un mensaje, alusivo a una canción de Oasis, dirigido a Vinicius: «Stop Crying Your Heart Out» («Deja de llorar»).
El brasileño se había quejado tras perder ante Rodri el Balón de Oro 2024, y su club canceló la participación en la gala al saber que no ganaría.
Cancelo hace historia en el fútbol
El Clásico reveló dos historias destacadas. Joao Cancelo, del Barcelona, se convirtió en el primer jugador en ganar ligas en cuatro de las cinco grandes de Europa.
En 2020/21 ganó el Scudetto con la Juventus; al año siguiente se proclamó campeón con el Manchester City y, doce meses después, levantó la copa con el Bayern de Múnich.
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Lewandowski entra ahora en un círculo de élite
Sin embargo, Cancelo no iguala el palmarés de Robert Lewandowski. El polaco, que podría dejar el Barça, celebró su decimotercer título en las cinco principales ligas europeas: dos con el BVB, ocho con el Bayern y tres con los catalanes.
Así, Lewandowski entra en un círculo de élite: solo Ryan Giggs, Manuel Neuer y Thomas Müller han conseguido lo mismo.
Los fichajes más caros del Real Madrid
Jugadores Total Jude Bellingham Llegó en 2023 procedente del Borussia Dortmund por 127 millones de euros. Eden Hazard Llegó en 2019 procedente del Chelsea FC por 120,8 millones de euros. Gareth Bale Llegó en 2013 procedente del Tottenham Hotspur por 101 millones de euros.