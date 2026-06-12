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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Con toques latinos y una sorpresa británica, la inauguración del Mundial enciende el entusiasmo y genera polémica

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Una edición sin precedentes

La ceremonia inaugural del Mundial 2026, celebrada en el estadio de la Ciudad de México, cautivó con sus actuaciones antes del pitido inicial del partido México-Sudáfrica.

En la primera parte se lucieron trajes inspirados en el patrimonio mexicano y actuaron Shakira y Burna Boy, quienes cantaron el tema oficial «Dai Dai».

Después se mostraron las banderas de los equipos participantes y Andrea Bocelli junto a Eja cantaron «DNA».

  • La canción oficial del Mundial

    La cadena «euronews» informó: «La ceremonia oficial iluminó el estadio Azteca antes del partido; allí Shakira y Burna Boy interpretaron “Day Day”, tema oficial del torneo».

    Además, participaron el tenor Andrea Bocelli y la estrella del K-pop E.G.

    La Deutsche Welle destacó: «Los ritmos latinos resonaron junto a una réplica gigante de la Copa del Mundo, antes de los 104 partidos que durante 39 días llevarán a la final en el estadio MetLife de Nueva Jersey el 19 de julio».

    En el momento cumbre, Shakira y Burna Boy interpretaron “Dai Dai”, himno del torneo, y el público enloqueció.

    Finalmente, la policía se desplegó masivamente en la capital mexicana, sobre todo en la zona de visionado al aire libre del centro, donde se registraron enfrentamientos mientras la gente intentaba acceder al recinto antes del partido.

    • Anuncios

  • Críticas británicas

    El diario británico «The Guardian» destacó las críticas del presentador Mark Bogatch a la ceremonia. Dijo: «Seamos sinceros... las inauguraciones no se recuerdan».

    Minutos después, al retrasarse el inicio, encogió los hombros y añadió: «No pasa nada, y por eso estas ceremonias no perduran en la memoria».

    Además, criticó el cartel, pues las estrellas internacionales —Madonna, Coldplay y BTS— se reservaron para el show del descanso de la final, mientras que la ceremonia mexicana apostó por talentos locales. 

    Mientras tanto, ESPN resumió todo con una frase: «La actuación de Shakira solo significa una cosa... Ha llegado la hora del Mundial».

  • Conciertos esperados

    El diario británico The Independent afirmó: «La espera para el Mundial de 2026 ha terminado: Shakira y Borna Boy iluminaron la Ciudad de México antes del partido inaugural, pero el torneo requiere otras dos ceremonias de apertura por su carácter sin precedentes».

    La presencia de tres países anfitriones requiere tres ceremonias de inauguración independientes, cada una con estrellas internacionales y otros artistas.

    El productor italiano Marco Balich —responsable de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina— supervisará los tres espectáculos.

    Canadá concentrará la atención en su ceremonia en Toronto, a las 18:30 h (hora de verano británica) del viernes 12 de junio en el BMO Field, antes del partido contra Bosnia y Herzegovina. con Michael Bublé, Alessia Cara y Alanis Morissette».

    Finalmente, el torneo se mudará a Los Ángeles, donde Estados Unidos acogerá la tercera y última ceremonia. El acto empezará a las 00:30 (hora de verano británica) del sábado 13 de junio, antes del partido Estados Unidos-Paraguay, en el estadio SoFi, el más nuevo del torneo.

    Y añadió: «La estrella del pop Katy Perry encabezará el show en su estado natal, acompañada del rapero Future. También participarán Tayla —tras su paso por México—, la tailandesa Lisa (Blackpink), el nigeriano Rema y la brasileña Anitta».