El diario británico The Independent afirmó: «La espera para el Mundial de 2026 ha terminado: Shakira y Borna Boy iluminaron la Ciudad de México antes del partido inaugural, pero el torneo requiere otras dos ceremonias de apertura por su carácter sin precedentes».
La presencia de tres países anfitriones requiere tres ceremonias de inauguración independientes, cada una con estrellas internacionales y otros artistas.
El productor italiano Marco Balich —responsable de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina— supervisará los tres espectáculos.
Canadá concentrará la atención en su ceremonia en Toronto, a las 18:30 h (hora de verano británica) del viernes 12 de junio en el BMO Field, antes del partido contra Bosnia y Herzegovina. con Michael Bublé, Alessia Cara y Alanis Morissette».
Finalmente, el torneo se mudará a Los Ángeles, donde Estados Unidos acogerá la tercera y última ceremonia. El acto empezará a las 00:30 (hora de verano británica) del sábado 13 de junio, antes del partido Estados Unidos-Paraguay, en el estadio SoFi, el más nuevo del torneo.
Y añadió: «La estrella del pop Katy Perry encabezará el show en su estado natal, acompañada del rapero Future. También participarán Tayla —tras su paso por México—, la tailandesa Lisa (Blackpink), el nigeriano Rema y la brasileña Anitta».