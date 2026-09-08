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«Con todos los respetos»: Lautaro Martínez quita hierro a la reunión con Jose Mourinho mientras el Inter se prepara para el choque de la Champions League contra el Real Madrid
- AFP
Respetando el legado del Special One
Mourinho sigue siendo una figura muy querida entre la afición del Inter, después de haber conquistado de forma memorable el histórico triplete durante su etapa en Milán. Sin embargo, mientras el Inter se prepara para enfrentarse a su Real Madrid en un duelo europeo de primer nivel, Martínez está decidido a que la nostalgia no distraiga al equipo de la misión que tiene entre manos.
Al atender a los medios sobre el reencuentro con el exentrenador del Inter, Martínez fue tajante en su valoración. El delantero declaró: "Mourinho es un entrenador que ha ganado títulos importantes en el Inter. Con todo el respeto hacia él, hoy estamos centrados en preparar el partido de mañana y en dar lo mejor de nosotros".
- AFP
El desafío de Mbappé y el Madrid
La tarea del equipo de Cristian Chivu se complica aún más por la campaña de refuerzos veraniega en el Bernabéu. El Real Madrid ha añadido una potencia ofensiva significativa y solidez defensiva a su plantilla, lo que le convierte en uno de los favoritos para el trofeo.
«Nos enfrentamos a un gran equipo con muchos jugadores de primer nivel. Tenemos nuestras propias fortalezas. También estamos preparados para enfrentarnos a Mbappe, uno de los mejores del mundo», explicó Martinez al hablar de la batalla táctica que se avecina. Y añadió sobre el equilibrio del rival: «El Madrid se ha reforzado muy bien. Ha fichado a muchos jugadores de calidad en defensa».
Aprendiendo de fracasos europeos del pasado
La reciente historia continental del Inter ha sido una mezcla de sensaciones, incluida una presencia en la final seguida de una decepcionante eliminación temprana la temporada pasada. Martínez ve esos reveses no como fracasos, sino como lecciones necesarias para un grupo que sigue hambriento de alcanzar el éxito definitivo. El delantero tiene claro que el equipo debe mostrar crecimiento y resiliencia si quiere navegar las traicioneras aguas de las eliminatorias de la Champions League y competir con la élite.
Al reflexionar sobre las ambiciones continentales del club, el ganador del Mundial de 2022 se mostró sincero sobre la mentalidad del equipo de cara a la fase de grupos. "El año pasado caímos eliminados pronto, pero es importante aprender de nuestros errores. Espero darlo todo y llevar al Inter lo más lejos posible. La Champions League es un objetivo. Como digo siempre, todos soñamos, pero no es una obsesión", declaró a los periodistas.
- AFP
Exigencias tácticas y tareas defensivas
Más allá de sus registros goleadores, Martínez se ha hecho famoso por su increíble capacidad de trabajo y su disposición a defender desde la primera línea. Este estilo de juego altruista es un componente clave de la identidad del Inter con su actual planteamiento táctico, que exige que los delanteros sean la primera línea de defensa.
«Eso depende de cada equipo y de lo que pida cada entrenador», dijo Martínez cuando le preguntaron por las exigencias defensivas sobre los delanteros modernos. «Por nuestro estilo de presión y de juego, significa que tengo que presionar y estar atento en fase defensiva. Más allá de que el entrenador me pida hacerlo, me sale de forma natural. A menudo depende de las características de cada jugador».
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