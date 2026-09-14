En un momento en el que el Brighton siempre está a la búsqueda del próximo diamante en el mercado de talentos, esta vez no tuvo que ir muy lejos. El diamante ya estaba dentro de los muros de su academia, brillando en silencio desde hacía años.

En una escena que a algunos podría parecerles pasajera, pero que encierra un gran significado en la carrera de cualquier jugador joven, el nombre de Younes Ibrahim apareció por primera vez en la lista oficial del primer equipo del Brighton, cuando se sentó en el banquillo durante la amplia victoria que las Gaviotas lograron sobre el Coventry City por 5-0.

Sus pies no pisaron el césped, pero en ese momento superó la barrera psicológica y profesional más importante en Inglaterra: la barrera del paso de jugador de academia a jugador del primer equipo en la liga más fuerte del mundo.

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