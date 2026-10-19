El ascenso de Konsa en el Arsenal ha sido meteórico desde su sonado fichaje procedente de las Midlands. Tras completar su traspaso desde el Aston Villa por 51 millones de libras, el defensa se ha convertido rápidamente en una pieza indispensable de la línea defensiva de Mikel Arteta. Su llegada al Emirates Stadium resulta especialmente emotiva por la vinculación que el jugador de 28 años mantiene desde hace años con el club, algo que ha calado hondo entre la afición del Arsenal desde su llegada.

«Me lo han preguntado muchas veces», dice Konsa con una sonrisa cuando sale a relucir el equipo al que animaba de niño. «Y sí, era [seguidor del Arsenal]. Tenía muchas equipaciones del Arsenal cuando era pequeño. Sueñas con jugar en grandes clubes como este. De niño, ves a equipos como el Arsenal y la cantidad de jugadores de calidad que han tenido a lo largo de los años. Estar aquí, y no solo estar aquí, sino hacerlo con amigos cercanos, lo hace aún más especial».