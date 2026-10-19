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¡Con hambre de ganar! Ezri Konsa espera con ganas su duelo con Harry Kane mientras la estrella del Arsenal recuerda una célebre victoria ante el Bayern de Múnich y aspira a conquistar más títulos
Haciendo realidad una aspiración de la infancia en el norte de Londres
El ascenso de Konsa en el Arsenal ha sido meteórico desde su sonado fichaje procedente de las Midlands. Tras completar su traspaso desde el Aston Villa por 51 millones de libras, el defensa se ha convertido rápidamente en una pieza indispensable de la línea defensiva de Mikel Arteta. Su llegada al Emirates Stadium resulta especialmente emotiva por la vinculación que el jugador de 28 años mantiene desde hace años con el club, algo que ha calado hondo entre la afición del Arsenal desde su llegada.
«Me lo han preguntado muchas veces», dice Konsa con una sonrisa cuando sale a relucir el equipo al que animaba de niño. «Y sí, era [seguidor del Arsenal]. Tenía muchas equipaciones del Arsenal cuando era pequeño. Sueñas con jugar en grandes clubes como este. De niño, ves a equipos como el Arsenal y la cantidad de jugadores de calidad que han tenido a lo largo de los años. Estar aquí, y no solo estar aquí, sino hacerlo con amigos cercanos, lo hace aún más especial».
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Afrontar el desafío de Kane
El próximo obstáculo en el camino de Konsa es quizá uno de los más difíciles del fútbol europeo: viajar a Múnich para enfrentarse a Harry Kane y al Bayern. El capitán de Inglaterra está en un estado de forma sensacional desde que se trasladó a Alemania en 2023 y suma la increíble cifra de 155 goles en solo 157 partidos con el gigante bávaro.
Sin embargo, Konsa conoce bien la amenaza que supone su compañero de selección. El defensa se ha enfrentado a Kane siete veces a lo largo de su carrera y presenta un balance respetable: el prolífico delantero no le ha marcado ningún gol de jugada en esos encuentros y solo ha anotado dos penaltis ante él.
Konsa rememora la célebre victoria ante el Bayern
«Además, me enfrento a un compañero de selección», contó Konsa a The Guardian mientras se preparaba para afrontar el reto de medirse al exjugador del Tottenham en el Allianz Arena. Recuerda con cariño sus últimos días en Villa Park, donde formó parte del equipo que logró una célebre victoria ante el Bayern en la fase de grupos de la Champions League.
«El partido del Villa contra el Bayern… Ganarles en casa y dejar la portería a cero… Fue muy especial para los jugadores y los aficionados. No suelo prestar mucha atención a ese tipo de estadísticas [contra jugadores concretos], pero tengo muchas ganas de afrontar el reto».
- AFP
Ambición por la Champions League
Konsa llegó al Emirates Stadium con una medalla de campeón en su palmarés, tras haber ayudado al Aston Villa a conquistar la Europa League al derrotar al Freiburg. Aquella experiencia de gloria europea no ha hecho más que aumentar sus ganas de conquistar títulos de mayor prestigio.
«Al cien por cien», responde Konsa cuando le preguntan si en el vestuario se palpan las ganas de ganar la Champions League. «Como jugadores, con el nivel de exigencia y los objetivos que tenemos… queremos ganarlo todo: la Champions League, la Premier League. Todos los títulos que tengamos a nuestro alcance. Cuando llegué al Arsenal, quería ganar. Tenía hambre de títulos. La temporada pasada conquisté la Europa League y esta temporada quiero más».
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