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Max EberlGetty Images
Jonas Rütten

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Con fichajes multimillonarios por 200 millones de euros, el FC Bayern afronta un nuevo dilema en el mercado de traspasos

Bundesliga
Fichajes
Premier League
Bayern Múnich
Tottenham
J. Palhinha
S. Tonali
M. Fernandes
S. Altimira
Sporting de Lisboa

El FC Bayern tiene una lista de jugadores transferibles, pero le cuesta encontrar compradores que paguen lo que pide por los más valiosos, como Joao Palhinha.

Tras gastar 200 millones en los centrocampistas Sandro Tonali (Newcastle United) y Mateus Fernandes (West Ham United), el Tottenham parece haber descartado fichar al portugués. 

Según The Sun y Sky, el club londinense dejó caducar la opción de compra de 30 millones de euros sobre Palhinha y no la renegociará.

  • Esto supone un duro revés para el Bayern, pues el otro club interesado no alcanzaría los 25-30 millones pedidos y ya no necesita ficharlo.

    Según A Bola, el regreso de Palhinha al Sporting de Lisboa es una opción que al jugador le agrada. Sin embargo, ya ficharon a Sergi Altimira (18 M€ al Betis) para reemplazar a Morten Hjulmand, quien se va al Atlético.

    Así, la lista de clubes interesados en Palhinha se ha reducido. Antes de fichar a Altimira, el Sporting ya había recibido una negativa del Bayern a su propuesta de cesión con opción de compra obligatoria.

    Por ahora, Palhinha seguirá en el Bayern, aunque sus asesores trabajan para definir cuanto antes su futuro. 

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  • PalhinhaGetty Images

    Palhinha vive un debut para olvidar en el Bayern y quería quedarse en los Spurs.

    Su contrato con el Bayern Munich vence en 2028. Llegó en verano de 2024, un año tarde y sin el apoyo de Thomas Tuchel, quien lo había pedido como «Holding Six». Con 37 partidos con la selección, nunca justificó los 51 millones de su fichaje bajo Vincent Kompany. El Bayern saldrá perjudicado si lo vende.

    Su debut en el Bayern fue decepcionante: lesiones, solo 25 partidos, sin marcar ni asistir, una roja y 986 minutos jugados.

    Sin embargo, su año de cesión en Londres fue un éxito personal: aunque los Spurs, de forma inesperada, se hundieron en la parte baja de la Premier League y tuvieron que sufrir hasta la última jornada para evitar el descenso, Palhinha fue uno de los pocos rayos de esperanza en la plantilla, que atravesaba una crisis. En 45 partidos oficiales marcó siete goles y dio tres asistencias. Su tanto en la última jornada ante el Everton dio la permanencia al Tottenham.

    Tras el partido, Palhinha admitió que le gustaría quedarse en Londres: «Desde el primer día me siento como en casa. La afición, el club: ¿quién no querría jugar en el Tottenham?». De Zerbi fue contundente: «Quiero que se quede, al 100 %».

    Sin embargo, eso no será posible, para decepción de Palhinha y del Bayern.