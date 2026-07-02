Con fichajes multimillonarios por 200 millones de euros, el FC Bayern afronta un nuevo dilema en el mercado de traspasos

Esto supone un duro revés para el Bayern, pues el otro club interesado no alcanzaría los 25-30 millones pedidos y ya no necesita ficharlo.

Según A Bola, el regreso de Palhinha al Sporting de Lisboa es una opción que al jugador le agrada. Sin embargo, ya ficharon a Sergi Altimira (18 M€ al Betis) para reemplazar a Morten Hjulmand, quien se va al Atlético.

Así, la lista de clubes interesados en Palhinha se ha reducido. Antes de fichar a Altimira, el Sporting ya había recibido una negativa del Bayern a su propuesta de cesión con opción de compra obligatoria.

Por ahora, Palhinha seguirá en el Bayern, aunque sus asesores trabajan para definir cuanto antes su futuro.