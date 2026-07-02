Con fichajes multimillonarios por 200 millones de euros, el FC Bayern afronta un nuevo dilema en el mercado de traspasos

Su contrato con el Bayern Munich vence en 2028. Llegó en verano de 2024, un año tarde y sin el apoyo de Thomas Tuchel, quien lo había pedido como «Holding Six». Con 37 partidos con la selección, nunca justificó los 51 millones de su fichaje bajo Vincent Kompany. El Bayern saldrá perjudicado si lo vende.
Su debut en el Bayern fue decepcionante: lesiones, solo 25 partidos, sin marcar ni asistir, una roja y 986 minutos jugados.
Sin embargo, su año de cesión en Londres fue un éxito personal: aunque los Spurs, de forma inesperada, se hundieron en la parte baja de la Premier League y tuvieron que sufrir hasta la última jornada para evitar el descenso, Palhinha fue uno de los pocos rayos de esperanza en la plantilla, que atravesaba una crisis. En 45 partidos oficiales marcó siete goles y dio tres asistencias. Su tanto en la última jornada ante el Everton dio la permanencia al Tottenham.
Tras el partido, Palhinha admitió que le gustaría quedarse en Londres: «Desde el primer día me siento como en casa. La afición, el club: ¿quién no querría jugar en el Tottenham?». De Zerbi fue contundente: «Quiero que se quede, al 100 %».
Sin embargo, eso no será posible, para decepción de Palhinha y del Bayern.