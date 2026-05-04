«Con este club hasta el final»: Vinicius Junior prometió lealtad a la afición del Real Madrid tras su doblete ante el Espanyol
Un juramento de lealtad desde el vestuario
Tras la victoria 2-0 sobre el Espanyol, Vinicius usó Instagram para animar a la afición: «Con este club hasta la muerte. ¡Hay que seguir adelante! Volveremos a lo más alto».
En una entrevista posterior con RMTV añadió: «Hemos trabajado muy bien esta semana y sabíamos que íbamos a ganar. No ha sido una buena temporada, pero estamos mejorando y, en cada partido, podemos cambiar las cosas para volver a lo más alto la próxima campaña».
Brillando en ausencia de Mbappé
La actuación ante el Espanyol recordó la brillantez del jugador de 25 años. Partiendo desde la izquierda, complicó constantemente a la defensa rival. Tras una primera parte tensa ante El Hilali, Vinicius rompió el empate. Marcó el primero tras una combinación con Gonzalo y el segundo, tras asociarse con Jude Bellingham, lo definió con precisión.
Su actuación recordó que, sin el lesionado Kylian Mbappé, el brasileño sigue siendo el motor del ataque. De cara al Clásico ante el Barcelona, Vinicius añadió: «Vamos a trabajar muy bien esta semana para hacer un partido como este».
Un repunte en las estadísticas en una temporada difícil
Aunque el Madrid ha sido menos regular que otros años, las cifras de Vinicius siguen impresionando: tras su doblete ante el Espanyol, ya lleva 21 goles en 51 partidos esta temporada.
De cara a una semana decisiva
La victoria da un impulso clave al equipo de Álvaro Arbeloa en la recta final de la temporada. El Madrid debe ganar al Barcelona en el Spotify Camp Nou el domingo para evitar que su archirrival se coronen campeón de La Liga con tres jornadas de antelación. Otra actuación estelar de Vinicius mantendría vivas las esperanzas blancas, y se espera que Mbappé también regrese para ese partido crucial.