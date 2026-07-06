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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Con duras acusaciones: los belgas recurren la polémica sentencia de la FIFA sobre Folarin Balogun

World Cup
USA vs Belgium
USA
Belgium
F. Balogun

La Federación Belga de Fútbol (RBFA) recurrirá la anulación de la sanción al estadounidense Folarin Balogun y ha criticado duramente a la FIFA.

La RBFA emitió un comunicado en el que muestra su «profunda preocupación» por los acontecimientos. Al no recibir explicación alguna de la FIFA, anuncia que impugnará la elegibilidad del jugador para el próximo partido.

Comentario: La polémica decisión sobre Balogun también es una gran oportunidad.

  • La federación lamentó conocer la decisión por la prensa. Según la carta, la FIFA «inventó» un recurso a partir de una solicitud de copia y lo «desestimó de inmediato por inadmisible», ignorando las peticiones legítimas de la RBFA.

    Además, en la reunión previa al partido, la FIFA —que suele analizar junto a las federaciones el desarrollo del encuentro— omitió deliberadamente el apartado sobre la suspensión automática de los jugadores. «Este tema había estado presente en las cuatro reuniones anteriores», recordó la RBFA.

    «Hasta ahora no hemos recibido ni la decisión ni su explicación», añadieron. Por ello, la federación recurrirá la sentencia y, sea cual sea el resultado del partido, «defenderá en las próximas horas, días y meses los principios de ética, competencia leal y los intereses del fútbol».

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  • Trump InfantinoGetty Images

    Donald Trump llama a Infantino por la tarjeta roja a Balogun

    La FIFA suspendió de forma condicional la sanción al delantero estadounidense Balogun tras el partido de dieciseisavos contra Bosnia y Herzegovina (2-0), por lo que podrá jugar los octavos. Según AFP, The New York Times y The Guardian, el presidente de EE. UU., Donald Trump, llamó al titular de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir la revisión de la tarjeta roja.

    La decisión final se espera antes del duelo de octavos entre Estados Unidos y Bélgica (martes, 2:00 h CEST, en ARD y MagentaTV).

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