'Con diferencia, el mejor' - Casemiro defiende el 'estilo de vida diferente' de Neymar al clasificar a su compañero de Brasil como mejor que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Luka Modric

Neymar ha sido una vez más descartado de la selección de Brasil, con Ancelotti manteniendo que el delantero aún necesita demostrar que está físicamente listo después de un largo y problemático período de recuperación. La estrella del Santos ha estado presionando para regresar al equipo nacional antes del próximo Mundial, pero su situación sigue siendo incierta.

El jugador de 33 años no ha participado con la Seleção desde que sufrió una rotura de ligamento de la rodilla contra Uruguay en octubre de 2023, una lesión que lo dejó fuera de juego durante casi un año. Aunque Neymar se reincorporó brevemente a la selección de Brasil a principios de 2025, problemas persistentes de condición física le impidieron hacer un regreso completo y ha permanecido al margen desde entonces. Su más reciente regreso al fútbol de clubes se produjo en el empate 1-1 de Santos con Fortaleza, donde fue reintroducido desde el banco.

Ancelotti, quien ha afirmado repetidamente que Neymar sigue siendo un talento de élite cuando está en plena forma, dejó en claro que la puerta no está cerrada, pero insistió en que primero debe mostrar disponibilidad constante. Hablando durante su anuncio más reciente de la convocatoria, Ancelotti dijo que no ha tenido conversaciones recientes con Neymar y solo lo considerará de nuevo una vez que esté jugando regularmente y rindiendo a un nivel competitivo.