Con chupitos gratis y camisetas prohibidas: estos rincones recónditos son una auténtica bendición para el ambiente del Mundial en EE. UU

Pocos países han sido tan marcados por la inmigración como Estados Unidos. Desde siempre ha atraído a quienes buscan seguridad y una vida mejor. El presidente Donald Trump ha intentado revertir esta tendencia, sobre todo a través del servicio de inmigración ICE. Hoy, cerca del 15 % de la población, unos 50 millones de personas, nació en el extranjero. Si se añaden sus hijos, la cifra se duplica.

Como el fútbol —a diferencia de lo que ocurre en EE. UU.— es el deporte más popular en casi todos los países, aquí viven muchas personas que crecieron rodeadas de este deporte. Muchas proceden de naciones que participan en el Mundial en su país de adopción. A la cabeza, por supuesto, están los mexicanos, que además son coanfitriones. También hay grandes comunidades de Colombia, Corea del Sur y Haití.

En las grandes ciudades estas redes son muy activas: organizaciones como «Houston Haitians United» ofrecen conciertos, charlas, eventos deportivos y, ahora, proyecciones públicas del Mundial. Así crean rincones con auténtico ambiente de torneo.

En general, la presencia del torneo en EE. UU. —salvo excepciones como los escoceses en Boston— se reduce a estadios y fan zones. El Mundial no domina el paisaje urbano como ocurrió con la Eurocopa de hace dos años en Alemania o con el Mundial de 2022 en Catar, donde todo se concentró en una sola ciudad.