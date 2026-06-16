Atardece en una terraza al aire libre del norte de Houston, Texas, EE. UU., y aún hace mucho calor. En una pantalla gigante se proyecta un partido de fútbol. Delante, dos hombres sentados en sillas de camping gritan al unísono por los micrófonos. A su alrededor, unos 200 aficionados siguen con emoción el encuentro.
Traducido por
Con chupitos gratis y camisetas prohibidas: estos rincones ocultos son una auténtica bendición para el ambiente del Mundial en EE. UU
El ruido refleja la emoción. No extraña: su selección disputa su primer Mundial en 52 años. Para celebrar el regreso de Haití ante Escocia, quieren un poco de folclore nacional lejos de su Caribe y evitar los comentarios estadounidenses de la TV.
Por eso, la organización «Houston Haitians United» proyecta el partido en público con sus propios comentaristas, que gritan en criollo, francés e inglés. Para los oídos de habla alemana suena como un código secreto. Pero en Estados Unidos hay muchos iniciados: se estima que viven unos 850 000 haitianos, de los cuales más de 30 000 residen en la metrópoli texana de Houston.
Ambiente de Mundial en el «Houston Haitians United»
Pocos países han sido tan marcados por la inmigración como Estados Unidos. Desde siempre ha atraído a quienes buscan seguridad y progreso económico. El presidente Donald Trump ha intentado revertir esta tendencia, sobre todo mediante el servicio de inmigración ICE. Hoy, cerca del 15 % de la población, unos 50 millones de personas, nació en el extranjero. Si se añaden sus hijos, la cifra se duplica.
Como el fútbol —a diferencia de lo que ocurre en EE. UU.— es el deporte más popular en casi todos los países, aquí viven muchas personas que crecieron con este deporte. Muchas proceden de naciones que participan en el Mundial en su país de acogida. A la cabeza, por supuesto, están los mexicanos, que además son coanfitriones. También hay grandes comunidades de Colombia, Corea del Sur y Haití.
En las grandes ciudades se organizan constantemente: conciertos, charlas, encuentros deportivos y, ahora, proyecciones del Mundial. Así crean rincones con auténtico ambiente de torneo.
En general, la presencia del torneo en EE. UU. —salvo excepciones como los escoceses en Boston— se reduce a estadios y zonas de aficionados. El Mundial no domina el paisaje urbano como la Eurocopa en Alemania o el Mundial de 2022 en Catar, donde todo ocurrió en una sola ciudad.
- Getty Images Sport
Haití se clasificó para el Mundial en el exilio.
«Estoy muy emocionado», afirma Jean Michel, cofundador y presidente de «Houston Haitians United» y uno de los organizadores de la proyección pública. «Es un momento maravilloso de nuestra historia en Houston. Queremos celebrar el Mundial». El evento se celebra en una pequeña cervecería con terraza decorada con banderas haitianas, globos azules y rojos y manteles. Los primeros 50 aficionados reciben un regalo con un chupito, silbato, piruleta y galleta.
Hay comida callejera, cerveza y cócteles, además de pancartas que anuncian un supermercado y una peluquería locales. En los descansos, un DJ pone música haitiana. El club de fútbol «Haitian Soccer United» también coorganiza el evento. Muchos lucen con orgullo la camiseta nacional, prohibida por la FIFA por llevar en la parte inferior un motivo de la batalla de Vertiers de 1803, clave para la independencia frente a Francia.
Tras lograr la independencia en 1804, se convirtió en la primera nación gobernada por exesclavos. En las últimas décadas ha sufrido graves crisis por catástrofes naturales, hambrunas, corrupción y violencia de bandas. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, el país vive en el caos. Cientos de miles huyeron, muchos a Estados Unidos. Durante los enfrentamientos el estadio de Puerto Príncipe resultó muy dañado, por lo que la selección juega de local en islas vecinas. Clasificarse es aún más notable si se recuerda que, en 1974, Haití quedó eliminado en la fase previa sin sumar punto alguno.
El seleccionador francés, Sébastien Migne, nunca ha pisado Haití. Sus jugadores actúan por todo el mundo: uno en Irán, otro en Ecuador y el tercer portero, Josué Duverger, en el Cosmos de Coblenza, de la quinta división alemana. Solo por detrás de Curazao, Haití parte como gran outsider del torneo.
- Getty Images Sport
«Esta fase de clasificación para el Mundial nos da un nuevo impulso»
Haití se queda pronto por detrás ante Escocia, pero lucha con abnegación y casi empata varias veces. En la proyección pública, Jean Michel toca el cuerno de una cabra de montaña para atraer la suerte, sin éxito. A pesar de la derrota 0-1, los aficionados aplauden la emocionante actuación. Para Haití, el Mundial no se trata solo de goles y triunfos, sino de que el mundo vea al país bajo una luz positiva.
«Sabemos que quizá la gente tenga una mala imagen de nuestro país, que hay muchos problemas», declaró el centrocampista haitiano Jean-Ricner Bellegarde antes del torneo. Por eso, la participación en el Mundial «hará mucho bien al país, a la gente y a mi familia». Durante el partido inaugural contra Escocia, no solo la actuación del equipo causó sensación. Las imágenes de las enormes y pacíficas fiestas de aficionados en Haití también ofrecieron bonitas escenas.
“Esta clasificación nos da aliento tras todo lo que ha pasado en nuestro país y une a la gente de forma positiva”, afirma Jean Michel, y concluye con tono casi político: “Podemos volver a poner nuestro país en pie”. En la retransmisión pública se repite como un mantra el deseo de regresar: el retorno personal y el de la selección.
- Getty Images Sport
A los aficionados de Haití se les ha prohibido la entrada en EE. UU.
El viernes, Haití enfrentará a Brasil en su segundo partido de la fase de grupos. Es un duelo especial: cuando su selección no se clasifica, muchos haitianos apoyan a la pentacampeona. «Houston Haitians United» volverá a organizar una proyección pública, aunque no la habrá para el último duelo contra Marruecos. Ese partido se jugará en Atlanta, y muchos miembros de la comunidad planean viajar once horas hacia el noreste para verlo en directo.
En los estadios del Mundial, la selección de Haití solo cuenta con la comunidad haitiana en Estados Unidos. A los hinchas de Haití, igual que a los de Irán, se les prohíbe ingresar al país. Si dependiera del presidente Donald Trump, muchos haitianos residentes en EE. UU. ya habrían sido deportados. Aun así, su presencia en Estados Unidos enriquece el ambiente del Mundial, al igual que otras comunidades de inmigrantes de los países participantes.