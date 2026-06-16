Pocos países han sido tan marcados por la inmigración como Estados Unidos. Desde siempre ha atraído a quienes buscan seguridad y progreso económico. El presidente Donald Trump ha intentado revertir esta tendencia, sobre todo mediante el servicio de inmigración ICE. Hoy, cerca del 15 % de la población, unos 50 millones de personas, nació en el extranjero. Si se añaden sus hijos, la cifra se duplica.

Como el fútbol —a diferencia de lo que ocurre en EE. UU.— es el deporte más popular en casi todos los países, aquí viven muchas personas que crecieron con este deporte. Muchas proceden de naciones que participan en el Mundial en su país de acogida. A la cabeza, por supuesto, están los mexicanos, que además son coanfitriones. También hay grandes comunidades de Colombia, Corea del Sur y Haití.

En las grandes ciudades se organizan constantemente: conciertos, charlas, encuentros deportivos y, ahora, proyecciones del Mundial. Así crean rincones con auténtico ambiente de torneo.

En general, la presencia del torneo en EE. UU. —salvo excepciones como los escoceses en Boston— se reduce a estadios y zonas de aficionados. El Mundial no domina el paisaje urbano como la Eurocopa en Alemania o el Mundial de 2022 en Catar, donde todo ocurrió en una sola ciudad.