¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Traducido por

Comunicado del AC Milan sobre los precios de las entradas para los partidos fuera de casa: «Estamos al lado de nuestros aficionados»

Europa League
Bournemouth vs AC Milán
Bournemouth
AC Milán

El AC Milan respalda firmemente a sus aficionados en su lucha contra los precios excesivos de las entradas para los partidos fuera de casa.


Nuestros aficionados han anunciado que boicotearán el próximo partido contra el Udinese después de que se les haya fijado un precio para las entradas del sector visitante significativamente más alto que el cobrado a los aficionados de otros clubes. Entendemos su frustración y apoyamos plenamente su postura.


Seguir al equipo fuera de casa ya supone un esfuerzo económico considerable. Además de la entrada, los aficionados deben asumir los gastos de combustible, peajes, transporte y, en muchos casos, alojamiento. Precisamente por eso es aún más importante que reciban un trato justo, independientemente del club al que apoyen.


El atractivo mundial del fútbol italiano depende en gran medida de la fidelidad y la pasión de los aficionados de clubes como el AC Milan. Imponer a esos mismos aficionados precios excesivos para los partidos fuera de casa no solo es injusto, sino que socava la unidad de la liga en un momento en el que el fútbol italiano necesita unir fuerzas para competir con la Premier League y las demás ligas europeas. Este comportamiento no hace más que ahondar las divisiones entre los clubes y alimentar un antagonismo malsano entre los equipos grandes y pequeños de la Serie A.



  • Plan de acción: Qué nos proponemos hacer


    Bajo la dirección de Gerry Cardinale, el AC Milan se propone contribuir a resolver este problema en beneficio de todos los aficionados de la Serie A.


    Trabajaremos para establecer a nivel de la liga un límite a los precios excesivos de las entradas para los aficionados visitantes. También estamos dispuestos a adoptar una política de reciprocidad: los clubes que cobren a nuestros aficionados precios superiores a la media deberán esperar que sus seguidores paguen precios más altos cuando vengan a San Siro, de conformidad con la normativa vigente. Los posibles ingresos adicionales se destinarán a Fondazione Milan para apoyar iniciativas benéficas en favor de las comunidades locales.


    Ha llegado el momento de que el fútbol italiano se una, como liga y como comunidad de aficionados, especialmente en un periodo en el que esta importante institución cultural nunca se había visto tan puesta a prueba.


    El fútbol italiano no puede crecer si trata a los aficionados de forma diferente según el tamaño de su club. Todos estamos en el mismo barco y pedimos a todos los clubes de la Serie A que apuesten por un futuro más justo y sostenible para nuestro deporte.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
BOU

BOU

Europa League

22 oct 2026

MIL

MIL