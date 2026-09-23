La guerra de declaraciones comenzó cuando Tebas se burló públicamente de las acusaciones de parcialidad arbitral contra el equipo de Jose Mourinho. «Afirmar que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia», declaró el presidente de LaLiga. «Ese relato sirve como excusa para tapar otras carencias que están a la vista en estos primeros partidos de la temporada. Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que está pasando sobre el terreno de juego».

La respuesta del Madrid fue rápida y contundente. Un comunicado oficial del club decía: «Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir desacreditando y atacando al Real Madrid. Ante este comportamiento inapropiado y persistente, creemos que la competición de fútbol profesional en España necesita con urgencia un líder capaz de gestionarla y de desarrollar todo su potencial con el deber fundamental de la neutralidad.

«Su última intervención es particularmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable, ya que implica comentar un artículo de un periodista independiente en un medio digital. Sin embargo, reacciona contra nuestro club tomándose la libertad de criticar nuestra estrategia deportiva, un movimiento absolutamente absurdo e irresponsable».

El Real Madrid también cargó contra los árbitros, destacando en concreto dos acciones polémicas que implicaron a Jude Bellingham y Federico Valverde. «El Real Madrid pierde el derbi en el Metropolitano en un partido marcado por el muy terrible arbitraje de Ortiz Arias», dijo el club en otro comunicado. «No expulsó a Cuti Romero en la primera parte por pisar la rodilla de Bellingham, ni tampoco expulsó a Lee Kang-In por pisar el tobillo izquierdo de Valverde».



