Depay ha reaccionado con furia después de que Corinthians anunciara oficialmente que no renovaría su contrato, dejando al internacional neerlandés sin club. A través de las redes sociales, el jugador de 32 años expresó su profunda frustración por lo que considera una traición por parte de la directiva del club, tras una etapa exitosa, aunque marcada por las lesiones, en Brasil.

En un contundente comunicado publicado en X, Depay dijo: "Muy decepcionado al leer que Corinthians ha decidido no respetar nuestro acuerdo vigente para ampliar mi contrato por 2 años más. Esta renovación fue acordada explícitamente por el presidente, así como por los departamentos deportivo, jurídico y financiero. Sin embargo, algunas personas decidieron incumplir este compromiso.

"Yo no quería esta situación y siempre respeté al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para preservar mis intereses. En los próximos días hablaré públicamente, pero tened por seguro que no dejaré sin sanción este comportamiento inaceptable."