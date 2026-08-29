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«¡Completo!» - Enzo Maresca elogia la exhibición magistral de Rayan Cherki mientras el Manchester City aplasta al Crystal Palace en Selhurst Park
El Manchester City suma victorias consecutivas
El City continuó su sólido inicio de etapa con su nuevo entrenador, Maresca, con una contundente victoria por 4-1 ante el Palace. Cherki y Erling Haaland marcaron ambos dos goles para asegurar otros tres puntos de forma dominante para los visitantes. Esta rotunda victoria significa que Maresca ha encadenado triunfos consecutivos para arrancar su etapa como entrenador. Llega después del trabajado triunfo por 2-1 del pasado fin de semana sobre el Bournemouth.
- AFP
Elogios para Cherki por su actuación completa
El mediapunta marcó un brillante gol en una jugada individual en el minuto 54 antes de añadir un disparo lejano apenas cinco minutos después. Maresca no tardó en destacar la contribución global del centrocampista.
«Seguro que está contento, su actuación fue muy buena, no por los dos goles, sino por cómo trabajó sin balón», explicó Maresca, tal y como recoge ESPN. «Era el encargado de presionar cuando el Palace tenía el balón. Fue un partido completo, con y sin balón».
De suplente decisivo a hombre clave
El francés se ganó un puesto en el once tras una brillante aparición el pasado fin de semana. Después de empezar en el banquillo contra el Bournemouth, dio dos asistencias cruciales para ayudar a asegurar una victoria por 2-1. Contra el Palace, elevó aún más su nivel. Su entrenador cree que este gran momento de forma es simplemente una muestra de su talento natural y su pasión por este deporte.
"Le encanta el fútbol, así que es mucho más fácil trabajar con él", dijo Maresca. "Es Rayan, es así. Sabemos lo bueno que es, la calidad que tiene. En este momento está ayudando al equipo, y lo hará en el futuro".
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El Coventry y el derbi de Mánchester, a la espera
El Manchester City buscará ahora sumar tres victorias consecutivas cuando se enfrente al recién ascendido Coventry City en su próximo partido de la Premier League. Maresca esperará otra actuación dominante de su equipo para mantener su buen arranque.
Después del duelo ante el Coventry, el City afrontará una gran prueba, ya que viajará a Old Trafford para un esperado derbi de Mánchester contra su rival, el Manchester United.
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