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«¡Completamente falso!»: el Real Madrid niega haber prohibido las banderas españolas en el Santiago Bernabéu
El Madrid emite un firme desmentido
El Real Madrid se ha movido para desmentir las informaciones que sugerían que el club ha impuesto una prohibición de las banderas de España dentro del Santiago Bernabéu. El gigante de La Liga recurrió a las redes sociales y a su sitio web oficial para responder a lo que describió como desinformación difundida por diversas plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales en relación con sus políticas de acceso.
En una respuesta directa a la especulación, el club publicó un Comunicado Oficial el lunes por la noche. La cúpula del Bernabéu consideró necesario intervenir cuando los rumores empezaron a cobrar una gran fuerza entre la afición, con el riesgo de provocar fricciones entre la institución y sus fieles seguidores en las primeras fases de la temporada nacional.
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Desmentido categórico de los rumores
El club no se anduvo con rodeos en su valoración de la situación y calificó las acusaciones de totalmente infundadas. El comunicado dejó clara su intención de preservar la imagen del club como representante de la identidad deportiva española, garantizando que los aficionados se sintieran bienvenidos a expresar su orgullo regional y nacional durante los partidos en casa en la capital.
Según el anuncio oficial del club, es categóricamente falso que el club haya dado instrucciones para prohibir la entrada de banderas de España o de banderas de cualquiera de nuestras comunidades autónomas o ciudades al estadio Santiago Bernabéu. Esta amplia aclaración no solo abarca la bandera nacional, sino también las que representan a las diversas regiones de España que se ven con frecuencia en las gradas.
Cumplimiento de las normas legales
El Real Madrid explicó además que sus protocolos internos de seguridad y la normativa del estadio no son decisiones arbitrarias tomadas por la directiva, sino que se ajustan a las leyes nacionales que regulan los espectáculos públicos y los eventos deportivos. El club sostiene que nunca ha tratado de sobrepasar esos límites legales para restringir la expresión de los aficionados.
El Real Madrid recalcó que su normativa se ajusta a las directrices de la legislación vigente y, por supuesto, permite y siempre ha permitido, sin ninguna restricción, la entrada de todas las banderas oficiales de nuestro país en nuestro estadio.
Esto sugiere que, aunque se realizan controles de seguridad por motivos de seguridad, no están dirigidos contra símbolos nacionalistas o regionales concretos siempre que cumplan los criterios oficiales.
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La atención sigue centrada en el terreno de juego
Con la emisión de este comunicado, el Real Madrid espera poner fin de inmediato a la polémica y devolver el foco al fútbol. El club siempre ha presumido del ambiente en el Bernabéu y quería tranquilizar a los madridistas asegurándoles que el estadio sigue siendo un entorno abierto e inclusivo para todos los aficionados del club.
La institución subrayó que no existen medidas extraordinarias de control más allá de las comprobaciones de seguridad habituales exigidas por la ley española. Mientras el equipo continúa su campaña en múltiples competiciones, la directiva está deseando garantizar que los rumores administrativos o políticos no distraigan de la lucha por los títulos ni dañen la relación con los apasionados socios del club.
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