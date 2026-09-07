El Real Madrid se ha movido para desmentir las informaciones que sugerían que el club ha impuesto una prohibición de las banderas de España dentro del Santiago Bernabéu. El gigante de La Liga recurrió a las redes sociales y a su sitio web oficial para responder a lo que describió como desinformación difundida por diversas plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales en relación con sus políticas de acceso.

En una respuesta directa a la especulación, el club publicó un Comunicado Oficial el lunes por la noche. La cúpula del Bernabéu consideró necesario intervenir cuando los rumores empezaron a cobrar una gran fuerza entre la afición, con el riesgo de provocar fricciones entre la institución y sus fieles seguidores en las primeras fases de la temporada nacional.