«Completamente destrozado»: Ryan Reynolds emite un comunicado tras la dolorosa eliminación del Wrexham de los play-offs de la Championship

El Wrexham llegaba a la última jornada de la Championship con su destino en sus manos: ganar al Middlesbrough le aseguraba un puesto entre los seis primeros. Sin embargo, el equipo galés solo pudo empatar 2-2, resultado insuficiente tras los dramáticos marcadores en otros campos.

Mientras, el Hull City venció 2-1 al Norwich City y le arrebató la última plaza de play-off, frustrando las aspiraciones del club galés de llegar a la Premier League.