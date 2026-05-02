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«Completamente destrozado»: Ryan Reynolds emite un comunicado tras la dolorosa eliminación del Wrexham de los play-offs de la Championship
Una decepción en la última jornada
El Wrexham llegaba a la última jornada de la Championship con su destino en sus manos: ganar al Middlesbrough le aseguraba un puesto entre los seis primeros. Sin embargo, el equipo galés solo pudo empatar 2-2, resultado insuficiente tras los dramáticos marcadores en otros campos.
Mientras, el Hull City venció 2-1 al Norwich City y le arrebató la última plaza de play-off, frustrando las aspiraciones del club galés de llegar a la Premier League.
Reynolds reacciona ante la eliminación en los play-offs
Tras la decepción, el copropietario Reynolds usó las redes sociales para dirigirse a la afición. Aunque quedó fuera de los play-offs, el actor de «Deadpool» se mostró orgulloso del progreso logrado junto a Rob McElhenney.
Reynolds tuiteó en X: «Estoy destrozado por el resultado, pero muy orgulloso de nuestra temporada. En cinco años hemos avanzado mucho y logrado el mejor resultado en más de 150 años de historia. Queda camino, pero ahora celebremos, Reds».
Una era de crecimiento sin precedentes
La decepción por quedarse fuera de los play-offs evidencia el enorme avance del Wrexham desde que el dúo de Hollywood lo compró en febrero de 2021. Tras heredar un equipo en declive en la National League, los propietarios han liderado un ascenso meteórico hasta la segunda división en solo cinco años.
La transformación va más allá del campo: la ciudad ha experimentado un impulso económico y cultural, y aficionados de todo el mundo visitan ahora con regularidad el Racecourse Ground, convirtiendo al club en uno de los temas más comentados del fútbol mundial pese a este tropiezo temporal.
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De cara a la próxima temporada
Aunque el sueño de un cuarto ascenso consecutivo ha terminado, la mejor clasificación del club en la Championship sienta bases sólidas para el futuro. Pocos expertos esperaban que el recién ascendido luchara por la Premier League en su primer año de vuelta.
Ahora la clave está en el mercado de fichajes, donde Reynolds y McElhenney quieren reforzar la plantilla. Con el lema «queda mucho por hacer», la propiedad prepara al Wrexham para ser favorito al ascenso la próxima temporada.