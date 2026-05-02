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Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

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«Completamente destrozado»: Ryan Reynolds emite un comunicado tras la dolorosa eliminación del Wrexham de los play-offs de la Championship

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Wrexham vs Middlesbrough

Ryan Reynolds, copropietario del Wrexham, mostró su decepción tras quedarse el equipo a un paso del cuarto ascenso consecutivo. Los Red Dragons empataron en la última jornada y se quedaron sin plaza en los play-offs, lo que llevó al actor a reflexionar sobre una temporada de altibajos.

  • Una decepción en la última jornada

    El Wrexham llegaba a la última jornada de la Championship con su destino en sus manos: ganar al Middlesbrough le aseguraba un puesto entre los seis primeros. Sin embargo, el equipo galés solo pudo empatar 2-2, resultado insuficiente tras los dramáticos marcadores en otros campos.

    Mientras, el Hull City venció 2-1 al Norwich City y le arrebató la última plaza de play-off, frustrando las aspiraciones del club galés de llegar a la Premier League.

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  • Reynolds reacciona ante la eliminación en los play-offs

    Tras la decepción, el copropietario Reynolds usó las redes sociales para dirigirse a la afición. Aunque quedó fuera de los play-offs, el actor de «Deadpool» se mostró orgulloso del progreso logrado junto a Rob McElhenney.

    Reynolds tuiteó en X: «Estoy destrozado por el resultado, pero muy orgulloso de nuestra temporada. En cinco años hemos avanzado mucho y logrado el mejor resultado en más de 150 años de historia. Queda camino, pero ahora celebremos, Reds».


  • Una era de crecimiento sin precedentes

    La decepción por quedarse fuera de los play-offs evidencia el enorme avance del Wrexham desde que el dúo de Hollywood lo compró en febrero de 2021. Tras heredar un equipo en declive en la National League, los propietarios han liderado un ascenso meteórico hasta la segunda división en solo cinco años.

    La transformación va más allá del campo: la ciudad ha experimentado un impulso económico y cultural, y aficionados de todo el mundo visitan ahora con regularidad el Racecourse Ground, convirtiendo al club en uno de los temas más comentados del fútbol mundial pese a este tropiezo temporal.

  • Wrexham AFC v Middlesbrough - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    De cara a la próxima temporada

    Aunque el sueño de un cuarto ascenso consecutivo ha terminado, la mejor clasificación del club en la Championship sienta bases sólidas para el futuro. Pocos expertos esperaban que el recién ascendido luchara por la Premier League en su primer año de vuelta.

    Ahora la clave está en el mercado de fichajes, donde Reynolds y McElhenney quieren reforzar la plantilla. Con el lema «queda mucho por hacer», la propiedad prepara al Wrexham para ser favorito al ascenso la próxima temporada.

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