«Completamente destrozado»: el padre de Jordan Henderson revela la gravedad de la lesión en el brazo del centrocampista inglés, pero asegura que se quedará en el Mundial

Inglaterra venció 3-2 a México y avanzó a cuartos del Mundial, pero lo ocurrido en el Azteca quedó eclipsado por un extraño incidente. Henderson, que solo había jugado 12 minutos en el torneo, se cayó contra las vallas publicitarias al celebrar el último triunfo. La gravedad quedó clara cuando lo sacaron en camilla con oxígeno.

En declaraciones a Mail Online, Brian Henderson explicó la gravedad de la lesión: «Es el antebrazo izquierdo; se lo ha destrozado por completo. Le pondrán una escayola y luego dependerá de lo que digan los especialistas. No va a abandonar a sus compañeros. Estará allí hasta que termine todo».