¡Comparaciones con Jude Bellingham y un camino parecido al de Morgan Rogers! ¿Tiene el Southampton otra joya en Shea Charles, el joven del Arsenal que ya tumbó a gigantes?

Rogers, estrella del Aston Villa y casi seguro mundialista con Inglaterra, dejó el City para usar al Middlesbrough como trampolín. Charles podría seguir sus pasos.

Su estilo lánguido recuerda al de Bellingham, aunque algunos ven en él al Vieira que dominaba el centro del campo.

Long añadió: «Es difícil compararlo con alguien así, que lleva 20 años en la Premier League. Con Jude también es complicado, por el nivel que ha alcanzado.

Estoy seguro de que Shea no piensa así; solo quiere seguir mejorando y ser la mejor versión de sí mismo. Se nota que es un profesional: se cuida, trabaja duro y da todo en cada entrenamiento. Lo importante en el fútbol sucede cuando nadie ve: en la dieta, en el gimnasio.

«Hace esos pequeños esfuerzos extra para que, cuando salga al campo, esté totalmente preparado y tenga una buena mentalidad. El futuro parece brillante para él, pero también para muchos jugadores de este equipo».

Romeo Lavia, que también pasó por el City y el Southampton antes de fichar por el Chelsea en 2023 por más de 50 millones de libras (68 millones de dólares), es otro ejemplo. Al preguntarle si Charles aún tiene más recursos, Long respondió: «Sí, es un jugador de calidad. Hay que mantener la ambición. Hay que seguir trabajando en lo que está haciendo.

«Aquí han pasado muchos jugadores que luego dieron el salto a cosas más grandes: Sadio Mané, Virgil van Dijk, Luke Shaw… Todos tuvieron su oportunidad de mostrar lo que pueden hacer. Es una gran escuela para los jóvenes que llegan.

Todos ellos alcanzaron metas más grandes y mejores, así que ojalá Shea siga ese camino. Por ahora, quiero que se centren en el Southampton y en ganar al City».