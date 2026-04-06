Compani: «No voy a resolver el problema del Real Madrid con Mbappé y Vinícius... Y esta es la postura de Kane»

Al ser preguntado sobre la comparación entre la fuerza del Real Madrid con Mbappé y Vinícius juntos o con solo uno de ellos, respondió: «Esa no es mi prioridad en absoluto; ya tenemos suficientes problemas en el Bayern y no nos corresponde resolver los del Real Madrid. Solo puedo decir que ambos son impresionantes y que el resto es asunto del Real Madrid».

Compañí se refirió a la importancia de la mentalidad en estos grandes partidos y explicó: «En estos momentos necesitas rodearte de las personas adecuadas. Todo el mundo comete errores y eso forma parte del fútbol, pero la vida sigue pase lo que pase ahora, y la gente es más fuerte cuando no siente miedo».

Cuando se le preguntó si el enfrentamiento contra el Madrid suponía un momento culminante en su carrera, respondió: «¿Qué es un momento culminante? Por ejemplo, llegar lejos con Bélgica en un torneo. Lo importante es que mañana estemos totalmente concentrados. Queremos demostrar de lo que somos capaces y daremos lo mejor de nosotros mismos; sencillamente, quiero ganar y que no sintamos miedo».

Sobre su planteamiento técnico para el partido, el entrenador dijo: «A este nivel, todos los equipos son peligrosos; no queremos encajar ningún gol y queremos marcar al menos uno. No hay un planteamiento específico contra un equipo como el Real Madrid; tenemos mucho que gestionar y espero que tengamos suficientes alternativas».