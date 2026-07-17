El Como de Cesc Fábregas sigue creciendo. Mientras espera noticias del Chelsea sobre Chalobah, anuncia otro fichaje: el defensa central Andrés Cuenca ya es oficial tras llegar ayer a Italia.
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Como: ya es oficial el fichaje de Andrés Cuenca: llega del Barcelona y ha firmado hasta 2030. Esto es lo que sabemos de él
EL COMUNICADO
Comunicado del Como 1907: «El club se complace en anunciar el fichaje definitivo del defensa español Andrés Cuenca, procedente del FC Barcelona. El defensa, nacido en 2007, ha firmado un contrato hasta 2030. Se formó en las canteras de Avejoe, Villafranca, Córdoba y Sevilla antes de incorporarse a La Masía en 2019».
EL PERFIL
Representó al Barcelona en tres ediciones de la UEFA Youth League y fue clave en el título 2024/25, al anotar en la final que el equipo sub-19 ganó 4-1 al Trabzonspor. Tras consolidarse como titular en el Barcelona Atlètic, debutó con el primer equipo en la Liga de Campeones ante el Young Boys en 2024. En la segunda mitad de la temporada 2025/26 jugó cedido en el Sporting de Gijón.
Defensa sólido, dotado físicamente y seguro con el balón, ha representado a España desde la Sub-15 hasta la Sub-20. Su experiencia internacional incluye los Mundiales Sub-17 y Sub-20 de la FIFA, así como los Europeos Sub-17 y Sub-19. En 2026 ayudó a España a ganar el Europeo Sub-19 de la UEFA.
LAS PRIMERAS PALABRAS
El nuevo jugador del Como declaró a los medios del club: «Estoy muy contento de estar aquí y ansioso por jugar mi primer partido. Desde el primer momento me he sentido bienvenido: Como es una ciudad preciosa y el club me ha recibido de maravilla. Creo que nos espera una gran temporada y daré lo mejor de mí para ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos».
EL COMENTARIO DE FABREGAS
El entrenador del Como, Cesc Fábregas, valoró la llegada de Cuenca: «Andrés es un joven defensa con gran técnica, energía y fuerza. Procede de la cantera del Barça y ya debutó en la Liga de Campeones. Es un defensa moderno, cómodo con el balón y seguro de sí mismo. Creemos que puede crecer mucho en nuestro proyecto y estamos encantados de darle la bienvenida al Como».
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