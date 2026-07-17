Como: ya es oficial el fichaje de Andrés Cuenca: llega del Barcelona y ha firmado hasta 2030. Esto es lo que sabemos de él

Representó al Barcelona en tres ediciones de la UEFA Youth League y fue clave en el título 2024/25, al anotar en la final que el equipo sub-19 ganó 4-1 al Trabzonspor. Tras consolidarse como titular en el Barcelona Atlètic, debutó con el primer equipo en la Liga de Campeones ante el Young Boys en 2024. En la segunda mitad de la temporada 2025/26 jugó cedido en el Sporting de Gijón.



Defensa sólido, dotado físicamente y seguro con el balón, ha representado a España desde la Sub-15 hasta la Sub-20. Su experiencia internacional incluye los Mundiales Sub-17 y Sub-20 de la FIFA, así como los Europeos Sub-17 y Sub-19. En 2026 ayudó a España a ganar el Europeo Sub-19 de la UEFA.