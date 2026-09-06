«Como una trilogía de comedias románticas»: un agente de Roc Nation revela por qué Vinicius Jr eligió renovar con el Real Madrid pese al interés de Arsenal y PSG

En el mundo de la representación futbolística de alto nivel, pocas agencias han tenido un impacto tan significativo recientemente como Roc Nation Sports. Fundada por el magnate estadounidense Jay-Z, la agencia ha ascendido rápidamente hasta situarse entre las diez mejores del mundo, gestionando algunos de los activos más valiosos de este deporte. En el centro de su éxito está Viniciur, cuya reciente renovación de contrato con el Madrid hasta 2032 fue un acuerdo histórico tanto para el jugador como para la agencia. Pese a los rumores que circulaban y a los enormes paquetes financieros ofrecidos por sus rivales, la agencia sostuvo que el internacional brasileño nunca se planteó realmente marcharse.

«Este fue un proceso gestionado por nuestro director ejecutivo, Federico Pena. Esta operación entre Vini y el Real Madrid fue como una trilogía de películas románticas. En el transcurso de las películas hay conflictos, hay preguntas, hay algunos obstáculos, impedimentos o bloqueos. Pero todos sabemos cómo va a terminar la película: con un gran beso y la felicidad de todos», reveló Freitas en una entrevista con Marca.