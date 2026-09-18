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«¡Como un nuevo fichaje!» - Roberto De Zerbi da un gran impulso a Dejan Kulusevski mientras la estrella del Tottenham se acerca a su esperado regreso
El largo camino de vuelta de Kulusevski
Los aficionados del Tottenham han tenido que soportar una espera agotadora para volver a ver a Kulusevski en acción oficial, con el internacional sueco ausente desde la conclusión de la temporada 2024/25. Una grave lesión en la rótula derecha dejó prácticamente su carrera en pausa durante 19 meses, un periodo en el que se vio cruelmente obligado a perderse el Mundial de verano.
Sin embargo, tras un largo proceso de rehabilitación que incluyó un pequeño contratiempo durante su primer intento de regreso en agosto, el jugador de 26 años ya ha vuelto a entrenarse con normalidad con el primer equipo, lo que supone un enorme impulso psicológico para un conjunto que sigue buscando su primera victoria liguera de la temporada.
Aunque el próximo duelo contra el Aston Villa del sábado llegará demasiado pronto como para que entre en la convocatoria, el cuerpo técnico apunta a un regreso a la competición en octubre o noviembre.
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De Zerbi valora un gran impulso
Al dirigirse a los medios sobre la situación del sueco, De Zerbi elogió tanto la calidad del jugador como su carácter durante un periodo complicado lejos de los terrenos de juego. «Tenemos que gestionar a Deki de la mejor manera posible, con el cuerpo médico y el cuerpo físico, pero es algo muy bueno para nosotros», explicó el exentrenador del Brighton. «Es un buen jugador, es un buen chico y merece volver a jugar».
La importancia de Kulusevski en el sistema del Tottenham no puede exagerarse, especialmente teniendo en cuenta su influyente estado de forma antes de la lesión. Fue considerado ampliamente como el jugador más destacado del club durante una turbulenta temporada 2024/25 antes de que el problema de rodilla le obligara a perderse por completo el año siguiente.
Maddison vuelve al grupo
Kulusevski no es el único talento creativo de primer nivel que está recuperando poco a poco su mejor forma. James Maddison también ha atravesado un frustrante ciclo de lesiones, incluida una rotura del ligamento cruzado anterior el pasado agosto que requirió un esfuerzo heroico para regresar al final de la temporada anterior. A pesar de ayudar al Tottenham a evitar el descenso, Maddison ha tenido que lidiar con nuevas complicaciones en el hombro durante la presente campaña.
Al hablar sobre el estado físico de Maddison y su impacto único sobre el terreno de juego, De Zerbi señaló que el jugador de 29 años ofrece cualidades poco habituales dentro de la plantilla actual. El técnico confirmó que Roberto De Zerbi actualiza la disponibilidad de Pedro Porro, Sandro Tonali y James Maddison, e indicó que los tres tienen opciones de entrar para el partido ante el Villa. «Escuchen, James ha estado trabajando con el equipo en los últimos 10, 15 días. Quizá menos de 15 días y, aunque es un jugador técnico, necesita estar en forma, mantenerse en buenas condiciones».
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Dando la vuelta a la temporada
El Tottenham afronta el fin de semana en una posición delicada, después de no haber logrado una victoria ni siquiera marcar un solo gol en sus primeros cuatro partidos de la Premier League. Esta mala racha ha aumentado la presión sobre el nuevo proyecto, pero el entrenador se mantiene firme en su convicción de que los resultados llegarán si los jugadores mantienen la calma.
La disponibilidad de Pedro Porro y Sandro Tonali, ambos ausentes en la derrota copera entre semana ante el Liverpool, aporta más profundidad a una plantilla que ha dado muestras de estar al límite en las últimas semanas.
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