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«Como un hermano mayor»: Ansu Fati revela cómo Paul Pogba le ayudó a salvar su carrera en el Mónaco
Un fuerte vínculo fuera del campo
Fati ha contado cómo forjó una relación especial con Pogba durante la etapa que compartieron en el Mónaco. Los dos jugadores estrecharon sus lazos a lo largo de la temporada 2025-26, antes de que Pogba dejara el club en agosto.
Pese a la marcha del francés en verano, ambos siguen manteniendo una relación muy estrecha. Fati ha hablado ahora públicamente de lo importante que fue para él el experimentado centrocampista durante su adaptación al fútbol francés.
- Getty Images Sport
Un faro en Mónaco
En declaraciones a la prensa el sábado, Fati reveló lo importante que fue Pogba durante su periodo de adaptación. Explicó que el excampeón del mundo lo acogió bajo su protección y le brindó un apoyo fundamental. El internacional español también contó que ambos siguen pasando tiempo juntos siempre que pueden.
«Es como un hermano mayor para mí», dijo Fati, según recoge Maxifoot. «El año pasado, en particular, me ayudó muchísimo. Habla muy bien español, así que todo fue mucho más sencillo».
«Volvimos a estar juntos el viernes. Siempre que podemos, intentamos charlar y pasar tiempo juntos. Hablamos mucho de fútbol, pero también de la vida en general».
Superando obstáculos juntos
Fati llegó al Mónaco con la intención de revitalizar su carrera tras dejar el Barcelona. Contar con una figura experimentada que hablara español como Pogba resultó fundamental durante una exigente etapa de adaptación a la Ligue 1.
El joven atacante solo ha disputado un partido de Ligue 1 en lo que va de temporada mientras trabaja para volver a jugar con regularidad. Sin embargo, fue decisivo en la victoria del Mónaco por 2-1 ante el CSKA de Sofía en la Conference League.
- AFP
Con la vista puesta en el futuro
Fati expresó su deseo de que su amigo cercano pueda volver pronto a competir plenamente sobre el césped. El joven delantero sigue apoyando firmemente a su excompañero mientras Pogba se prepara para dar los próximos pasos en su carrera.
«Espero que pueda volver pronto y disfrutar de nuevo del fútbol», declaró Fati al ser preguntado por la situación actual del francés.
Ya recuperado de un problema en el gemelo, el jugador español está decidido a ganarse un puesto en el once titular y contribuir al Mónaco.
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