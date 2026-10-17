«Como un hermano mayor»: Ansu Fati revela cómo Paul Pogba le ayudó a salvar su carrera en el Mónaco

En declaraciones a la prensa el sábado, Fati reveló lo importante que fue Pogba durante su periodo de adaptación. Explicó que el excampeón del mundo lo acogió bajo su protección y le brindó un apoyo fundamental. El internacional español también contó que ambos siguen pasando tiempo juntos siempre que pueden.

«Es como un hermano mayor para mí», dijo Fati, según recoge Maxifoot. «El año pasado, en particular, me ayudó muchísimo. Habla muy bien español, así que todo fue mucho más sencillo».

«Volvimos a estar juntos el viernes. Siempre que podemos, intentamos charlar y pasar tiempo juntos. Hablamos mucho de fútbol, pero también de la vida en general».