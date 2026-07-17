El presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha concedido una entrevista al diario La Stampa. Se han abordado numerosos temas, desde los planes de crecimiento del club —gracias también a la clasificación para la próxima Liga de Campeones— y el proyecto de remodelación del estadio «Sinigaglia», hasta el papel cada vez más destacado del entrenador Cesc Fábregas.
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Como, Suwarso: «Fábregas ha rechazado tres clubes italianos en los últimos meses, uno de ellos es el Nápoles. Nadie ha crecido tanto como nosotros; muchos equipos se han arruinado para ganar títulos»
FABREGÁS SE QUEDA AQUÍ
Suwarso habló del técnico español: «Tres clubes se han interesado en él en los últimos meses, pero los rechazó. Uno era el Nápoles; los otros dos, uno italiano. Nada más». En verano de 2025 se le vinculó con el banquillo del Inter para suceder a Simone Inzaghi, cargo que acabó en Cristian Chivu. El actual técnico del Como se reunió en Londres con la directiva nerazzurra, pero no hubo acuerdo, también por su fuerte vínculo con su actual equipo.
LA CHAMPIONS ES UNA OPORTUNIDAD
Tras clasificarse para la Liga de Campeones, Mirwan Suwarso declaró a La Stampa: «Queríamos mejorar el año anterior, pero no esperábamos llegar tan alto. La Liga de Campeones nos ayuda a sanear nuestras finanzas, aunque debemos acelerar nuestros plazos, pues este objetivo lo veíamos más a largo plazo. Ahora tenemos menos tiempo para desarrollar nuestra infraestructura comercial y adaptarnos a la normativa financiera, pero no podemos desperdiciar esta oportunidad. ¿Nuestro objetivo en Europa? Ya veremos cómo estamos tras la pretemporada. Por ahora, sueño con ver jugar en Como al Manchester United y al Real Madrid».
NADIE COMO EL COMO
El presidente del Como, Mirwan Suwarso, en entrevista con La Stampa, destaca el crecimiento del club: «Somos el equipo italiano con mayor aumento en el valor de los fichajes: en dos temporadas pasamos de 60 a 389 millones de euros. Comercialmente crecemos un 300 % anual. Somos nuevos, pero pocos han avanzado tan rápido. Si llega una oferta, la oímos; si nos gusta, la aceptamos, pero no tememos rechazarla. El verano pasado rechazamos 60 millones por Assane Diao y en invierno otros 40 por Jayden Addai. Muchos equipos se han arruinado por querer ganar trofeos».
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