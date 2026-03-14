Como, Suwarso: «¿El futuro de Fábregas? Irá a un gran club europeo. Pero antes elegirá a su sucesor aquí»

Sin embargo, Fábregas también es miembro del Consejo de Fútbol del Como y, por eso, Suwarso ha afirmado que, en caso de que se marche, el español tendrá un papel decisivo en la elección de su sucesor: «Dicho esto, espero que, mientras esté aquí, nos ayude a trazar un plan de éxito también para quien tenga que sustituirlo. En mi opinión, cuando se vaya, si es que alguna vez se marcha, debería ser él quien elija a su sucesor. Debería participar en la elección. Al ser miembro de la Junta de Fútbol, tendrá que ayudarnos a nombrar al próximo entrenador».