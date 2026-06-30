Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Chelsea striker search GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

¿Cómo sustituirá el Chelsea a Sam Kerr? La búsqueda de una delantera por parte de los Blues llega a un punto crítico tras los rechazos de Khadija Shaw, Salma Paralluelo y Felicia Schroder

Analysis
Chelsea FC Women
WSL Serie Primavera
S. Kerr
K. Shaw
Felicia Schroeder
A. Beever-Jones
M. Ramirez
S. Paralluelo
M. Katoto
R. Leuchter
M. Agyemang
FEATURES

Fichar una delantera era prioritario para el Chelsea este verano. Tras las salidas de Catarina Macario en marzo y de Sam Kerr al final de temporada, las Blues se quedaron solo con Mayra Ramírez —que apenas jugó un minuto la pasada campaña— y con Aggie Beever-Jones, cuya situación contractual aún no se ha resuelto. Sin embargo, tras fichar las tres opciones principales por otros equipos, ¿qué pasos dará el club para encontrar una delantera de primer nivel?

Khadija Shaw era el principal objetivo del equipo de Sonia Bompastor, y la estrella del Manchester City parecía fichar por el Chelsea, pues su contrato en el noroeste estaba a punto de expirar. Sin embargo, tras llevar al City a su primer título de la Superliga Femenina en diez años y completar un doblete, Shaw anunció que se quedaba, contra todo pronóstico.

Entonces el foco recayó en Felicia Schroder, la joven de 19 años que anotó 30 goles y dio nueve asistencias con el Hacken en la Damallsvenskan sueca la temporada pasada, antes de liderar a su equipo hacia el primer título de la Copa de Europa en mayo. El Chelsea presentó el mes pasado una oferta que batía el récord mundial por la joven, pero volvió a quedarse a las puertas: el Real Madrid ganó la carrera por su fichaje y anunció su llegada la semana pasada.

La mala racha se completó con el rechazo de Salma Paralluelo a fichar por los Blues tras acabar su contrato con el Barcelona. La internacional española marcó dos goles en la final de la Liga de Campeones y ahora estudia ofertas de otros clubes de élite europeos.

¿Qué le queda al Chelsea? El plan de Sonia Bompastor debe reaccionar tras la peor temporada ofensiva en siete años y la primera sin título. Y el mercado, tan pronto, ya no ofrece muchas alternativas.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Cifras decepcionantes

    Las cifras no mienten: el Chelsea fue poco efectivo ante la portería rival la temporada pasada. Desde la 2018-19 —su último curso sin título de la WSL— no marcaban tan pocos: solo 44. Solo tres equipos —Leicester City (descendido), West Ham (tercero por la cola) y las recién ascendidas London City Lionesses— registraron peores cifras, según los goles esperados. Además, su tasa de conversión de tiros fue la tercera peor de la WSL, solo por encima de Leicester y West Ham.

    Lesiones y bajas condicionaron el rendimiento: Kerr regresó tras 20 meses de recuperación, Ramírez se perdió toda la temporada por un problema en los isquiotibiales, y Beever-Jones y Macario también sufrieron lesiones. Eso obligó a Bompastor a adaptar el once y usar a Lauren James o Alyssa Thompson como delanteras centro.

    • Anuncios
  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Queda un nombre destacado

    El Chelsea necesitaba un delantero centro, pero no fichó en enero pese a sus problemas. Los rumores sobre Shaw tenían sentido, pero ella decidió quedarse en Manchester. Luego apuntaron a Schroder, de gran potencial, aunque el Madrid la fichó la semana pasada pese a una oferta millonaria del Chelsea.

    Paralluelo, el mejor nombre disponible, también rechazó al Chelsea. Según The Athletic, los Blues le ofrecieron un contrato a principios de mes, pero ella lo rechazó porque no llegaba a sus exigencias salariales, superiores al millón de libras anuales.

    A sus 22 años, es una futbolista interesante. A veces juega de ‘9’ y otras de extremo; ha brillado, pero también ha decepcionado, y a sus 22 años aún busca la regularidad. Arsenal, Lyon, PSG y el rico London City pujan por ella, mientras que el Chelsea prefiere buscar alternativas.

  • Marie-Antoinette Katoto Lyon Women 2025-26Getty Images

    Pocos candidatos más de élite

    ¿Quizás en Lyon, donde Marie-Antoinette Katoto aún no ha brillado tras su sonado fichaje del PSG?

    La internacional francesa llegó el verano pasado tras una salida conflictiva de la capital. Se marchó como la máxima goleadora de la historia del PSG, con 180 goles en 223 partidos. Sin embargo, en su primera temporada con el OL marcó solo seis goles en la liga y uno en la Liga de Campeones, y le costó ser titular en Europa, sobre todo por la competencia con Ada Hegerberg por el puesto de ‘9’.

    De momento no hay indicios de que Lyon vaya a venderla, pues firmó por cuatro años el pasado verano. Ha sido una goleadora brillante y constante, y una temporada por debajo de su nivel —mientras se adaptaba al estilo de Jonatan Giraldez— no es motivo de alarma.

    Si el Chelsea busca una ‘9’ de primer nivel para liderar su ataque, Katoto es una de las pocas delanteras de élite que no está plenamente asentada en su club y podría verse tentada por la propuesta londinense.

  • Romee Leuchter PSG Women 2025-26Getty Images

    ¿Listo para el siguiente paso?

    Además de Katoto, hay pocos nombres de élite mundial. Barbra Banda, del Orlando Pride, termina contrato en un año, así que generará interés, aunque se necesitaría algo extraordinario para sacarla de Florida. Temwa Chawinga acaba de firmar tres años más con el Kansas City Current tras ganar dos veces seguidas el MVP y la Bota de Oro de la NWSL.

    Una opción interesante para el Chelsea, que aún no está en la élite pero muestra potencial, es Romee Leuchter. Fichada en 2024 por el PSG, fue suplente de Katoto en su primera temporada y tomó el relevo la pasada campaña tras la salida de la francesa. Leuchter acabó como máxima goleadora de la Ligue 1 y marcó cinco tantos en Europa, pese a la temprana eliminación del PSG.

    A sus 25 años y con el último año de contrato, es lógico que esté en la mira de los grandes clubes.

  • Michelle Agyemang England Euro 2025Getty

    ¿Buscas personas con gran potencial?

    ¿Quiere el Chelsea repetir la estrategia que siguió con Schroder? ¿Fichar a una joven de primer nivel que, en su opinión, pueda convertirse en una estrella mundial? El problema es que jugadoras como Schroder escasean: con 19 años ya es una de las goleadoras más prolíficas de Europa.

    Una de las pocas delanteras con ese potencial es Michelle Agyemang, la internacional inglesa de 20 años que milita en el Arsenal. Aunque se recupera de una lesión de ligamento cruzado anterior, en la Eurocopa 2025 demostró su capacidad para rendir bajo presión y ayudó a las Lionesses a revalidar el título.

    No obstante, su camino hacia el once del Arsenal es muy competitivo, sobre todo si, como se espera, llegan Selina Cerci, Alessia Russo y Stina Blackstenius. Ficharla parece casi imposible para el Chelsea, pero sería un error que los grandes clubes no la siguieran de cerca este verano y en el futuro.

    Hay otras delanteras jóvenes de primer nivel, pero aún no han demostrado su valía y supondrían un riesgo mayor, sobre todo a la hora de aportar resultados de inmediato.

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Los objetivos se van reduciendo

    La situación de las delanteras del Chelsea no es dramática. Aunque ESPN la vinculó con el Real Madrid este año, Ramírez sigue en el club y el fichaje de Schroder podría enfriar ese interés. La colombiana sufrió una lesión en el isquiotibial la temporada pasada, pero jugó dos partidos con su selección en junio, buena señal. En la 2024-25 fue clave y Bompastor confía en que repita en la 2026-27.

    Beever-Jones, cuyo contrato vence este verano, podría quedarse, mientras que James y Thompson aportan alternativas en ataque. Sin embargo, una o dos lesiones pueden mermar la plantilla y complicar la lucha por títulos, sobre todo en la punta.

    Si las Blues quieren volver a lo más alto de la WSL, deben fichar este verano a una delantera que marque la diferencia. ¿Quién será? Cada vez está menos claro.