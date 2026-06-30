¿Cómo sustituirá el Chelsea a Sam Kerr? La búsqueda de una delantera por parte de los Blues llega a un punto crítico tras los rechazos de Khadija Shaw, Salma Paralluelo y Felicia Schroder

Khadija Shaw era el principal objetivo del equipo de Sonia Bompastor, y la estrella del Manchester City parecía fichar por el Chelsea, pues su contrato en el noroeste estaba a punto de expirar. Sin embargo, tras llevar al City a su primer título de la Superliga Femenina en diez años y completar un doblete, Shaw anunció que se quedaba, contra todo pronóstico.

Entonces el foco recayó en Felicia Schroder, la joven de 19 años que anotó 30 goles y dio nueve asistencias con el Hacken en la Damallsvenskan sueca la temporada pasada, antes de liderar a su equipo hacia el primer título de la Copa de Europa en mayo. El Chelsea presentó el mes pasado una oferta que batía el récord mundial por la joven, pero volvió a quedarse a las puertas: el Real Madrid ganó la carrera por su fichaje y anunció su llegada la semana pasada.

La mala racha se completó con el rechazo de Salma Paralluelo a fichar por los Blues tras acabar su contrato con el Barcelona. La internacional española marcó dos goles en la final de la Liga de Campeones y ahora estudia ofertas de otros clubes de élite europeos.

¿Qué le queda al Chelsea? El plan de Sonia Bompastor debe reaccionar tras la peor temporada ofensiva en siete años y la primera sin título. Y el mercado, tan pronto, ya no ofrece muchas alternativas.