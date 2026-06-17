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England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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«Como siempre»: se advierte a Inglaterra que no tiene ninguna posibilidad de ganar el Mundial, según revela Tomas Brolin

Inglaterra
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T. Brolin
Inglaterra vs Croacia
Croacia

El exinternacional sueco Tomas Brolin ha descartado las aspiraciones de Inglaterra en el Mundial. Asegura que el equipo de Thomas Tuchel, que busca su primer título desde 1966, está sobrevalorado. Además, habló del futuro de Cristiano Ronaldo y pronosticó que Michael Olise brillará en la cita.

  • Tomas Brolin descarta las esperanzas de Inglaterra de clasificarse para el Mundial

    Antes del partido de hoy, Brolin descartó las opciones del equipo de Tuchel y afirmó que sus expectativas son demasiado altas. Inglaterra solo ha ganado un gran título: el Mundial de 1966.

    En declaraciones a Hajper, la antigua estrella ofreció una valoración mordaz de los Tres Leones. El legendario delantero se mostró tajante en su veredicto sobre la trayectoria del equipo en el torneo. «Como de costumbre, no creo que tengan muchas posibilidades. Probablemente sean ellos mismos, allí en la isla, los que piensen que van a ganar. Llevan muchos años haciéndolo y siguen igual. Yo no nací allí, así que no. Quizá lleguen a cuartos de final; probablemente sea lo más lejos que llegarán», afirmó.

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    A Cristiano Ronaldo aún le quedan muchos años de carrera

    Más allá de sus críticas a la selección inglesa, Brolin descartó que Cristiano Ronaldo esté cerca de retirarse. Aunque él se retiró a los 28 años, el icono sueco cree que el delantero de 41 años seguirá en activo tras este torneo. Para el veterano, lo más importante son las ganas de competir.

    «Mientras el fútbol te divierta, da igual tener 28, 30 o 40 años: sigues adelante. Si lo dejas, nunca volverás a sentir esa emoción. Nadie puede decidir por ti; mientras lo disfrutes, sigue jugando», explicó.

  • Michael Olise, favorito para ganar el Balón de Oro

    Por último, la charla derivó hacia el Balón de Oro y los jóvenes talentos que aspiran a ganarlo. Brolin cree que el francés Michael Olise puede superar a estrellas como Kylian Mbappé y Lamine Yamal si brilla este verano.

    «Si alguien puede ganar el Balón de Oro este año, será uno de esos dos que están más cerca. Pero también pueden surgir otros, como en esos equipos que también lo están haciendo muy bien», afirmó.

    «Olise marcó tres goles en el último partido antes del Mundial. Si Yamal no brilla o sufre una lesión, otros pueden surgir, aunque probablemente el premio se quede entre él y Mbappé».

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    ¿Qué les depara el futuro a los hombres de Tuchel?

    Inglaterra debutará hoy en el Grupo L. El equipo de Tuchel abrirá el torneo contra Croacia el 17 de junio, enfrentará a Ghana el 23 y cerrará la fase contra Panamá el 27. Una victoria contundente esta noche es clave para que los Tres Leones aspiren al título.

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