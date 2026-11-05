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Cristiano Ronaldo hizo estallar una sorpresa rotunda al anunciar su retirada del fútbol internacional, pero los entresijos de la decisión encierran detalles aún más llamativos, después de que informes de prensa portugueses revelaran que el capitán de la selección no se tomó la molestia de comunicar a su entrenador, Jorge Jesus, el paso que lo ha situado al borde del final de su trayectoria con la camiseta de su país.

Según lo que publicó el diario portugués "Record", Ronaldo informó de su decisión a Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, sin ponerse en contacto con Jesus ni comunicarle que no volvería a representar a la selección, en un gesto que refleja la magnitud de la tensión a la que han llegado ambas partes durante el último periodo.