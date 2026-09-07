La estrategia de fichajes del Chelsea lleva años bajo la lupa, pero su decisión de dejar pasar a Lopez podría acabar siendo uno de sus errores más importantes de los últimos tiempos. En la recta final del mercado de fichajes del verano de 2025, el gigante londinense fue vinculado con fuerza a un movimiento por el canterano del Barcelona. Sin embargo, las informaciones procedentes de España apuntaban a que el club de la Premier League no estaba dispuesto a alcanzar el precio que se pedía por él.

En aquel momento, el Barcelona afrontaba unas limitaciones financieras sobradamente documentadas y estaba potencialmente abierto a vender jugadores para cuadrar las cuentas. El periodista de fútbol europeo Kevin Hatchard confirmó en 'Trans Europe Express' para talkSPORT que el Chelsea, pese a su enorme gasto bajo la actual propiedad del club, no estaba dispuesto a superar los 50 millones de euros por Lopez. Esa vacilación permitió que el centrocampista siguiera en el Barcelona, donde desde entonces ha florecido hasta convertirse en uno de los centrocampistas más productivos de LaLiga.



