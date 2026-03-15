En el minuto siete, el Como-Roma se desbloquea enseguida con los giallorossi adelantándose en el marcador gracias al penalti transformado por Malen. Todo parte de un pase atrás imprudente de Caqueret que pilla por sorpresa a Diego Carlos. El defensa, exjugador del Sevilla, entra tarde sobre El Shaarawy, que cae al suelo. Massa no tiene dudas y señala inmediatamente el penalti. En DAZN, Luca Marelli coincide con la decisión del árbitro: «La zancadilla existe y se trata de una SPA no sancionada, por lo que Massa no ha mostrado la tarjeta amarilla a Diego Carlos. No se trata, en cambio, de una DOGSO, en la que el árbitro sí habría tenido que mostrar la roja».