El equipo arbitral del Como-Roma:Árbitro: Davide Massa (Imperia)
Árbitros asistentes: Meli y
Alassio Cuarto árbitro: Sozza
. Árbitro de vídeo: Fabbri
. Árbitro asistente de vídeo: Gariglio
El equipo arbitral del Como-Roma:Árbitro: Davide Massa (Imperia)
En el minuto siete, el Como-Roma se desbloquea enseguida con los giallorossi adelantándose en el marcador gracias al penalti transformado por Malen. Todo parte de un pase atrás imprudente de Caqueret que pilla por sorpresa a Diego Carlos. El defensa, exjugador del Sevilla, entra tarde sobre El Shaarawy, que cae al suelo. Massa no tiene dudas y señala inmediatamente el penalti. En DAZN, Luca Marelli coincide con la decisión del árbitro: «La zancadilla existe y se trata de una SPA no sancionada, por lo que Massa no ha mostrado la tarjeta amarilla a Diego Carlos. No se trata, en cambio, de una DOGSO, en la que el árbitro sí habría tenido que mostrar la roja».
En el minuto 65, contraataque del Como con Baturina lanzando a Diao. El delantero gana un rebote ante Rensch, que lo sujeta pero no lo detiene. En cambio, Wesley sí lo consigue, pero como ya había sido amonestado, es expulsado. En DAZN, Luca Marelli expresa todas sus dudas: «Por la repetición frontal, parece que Wesley no profundiza el contacto, mientras que síhay una retención de la camiseta por parte de Rensch. Para Massa, la intervención desde la sala de vídeo es de Wesley».