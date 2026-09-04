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Cómo planea Andoni Iraola reinventar el ataque del Liverpool tras la era Mohamed Salah
La vida después de una leyenda de Anfield
Poco más de dos meses después de que Salah dejara el Liverpool, el club sigue adaptándose a la vida sin su talismán egipcio. El nuevo entrenador, Iraola, está implantando ahora un nuevo planteamiento táctico para cubrir ese enorme vacío.
En lugar de fichar a un sustituto directo de pierna izquierda para la banda derecha, el Liverpool ha optado por cambiar por completo el equilibrio de su ataque. El club convirtió a Barcola en uno de los fichajes más caros de su historia para que asumiera el protagonismo ofensivo. Barcola llega del Paris Saint-Germain después de firmar unos notables 13 goles y siete asistencias la temporada pasada. Sin embargo, el francés, diestro, rinde mejor cuando se mete hacia dentro desde la izquierda, invirtiendo de hecho el antiguo rol de Salah.
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Iraola explica las soluciones para el extremo derecho
Con Barcola dominando la banda izquierda, el Liverpool se enfrenta a un dilema táctico en el flanco opuesto. La plantilla cuenta actualmente con cuatro extremos izquierdos, pero ningún extremo derecho natural tras el cierre del mercado de fichajes de verano.
La joven promesa Rio Ngumoha tuvo problemas en la derecha contra el Newcastle, mientras que Cody Gakpo solo fue ligeramente más efectivo ante el Nottingham Forest. Sin embargo, Iraola cree que el nuevo fichaje Víctor Munoz podría aportar la solución perfecta en banda.
«Víctor ha jugado más partidos en la izquierda a lo largo de su carrera, pero quizá haya sido incluso mejor en la derecha», explicó Iraola antes del partido de la Premier League del Liverpool contra el Ipswich Town.
Confían en que Ngumoha aprenda un nuevo rol
A pesar de la idoneidad inmediata de Munoz para el puesto, Iraola sigue decidido a desarrollar a sus talentos más jóvenes en la banda derecha. El técnico insiste en que Ngumoha mejorará con más experiencia en esa posición poco habitual para él.
"Sabemos que Rio puede jugar en la izquierda y mostró sus cualidades", declaró Iraola. "Necesita desarrollarse en la derecha para tener más opciones de jugar. Es muy joven. [Pero] porque no estuvo increíble en el primer partido en la derecha, no podemos decir que ya nunca volverá a jugar en la derecha".
- AFP
Adaptar el ataque para Isak
El Liverpool pondrá a prueba este sistema táctico en evolución cuando se enfrente al Ipswich Town en la Premier League el viernes. Iraola debe encontrar rápidamente el equilibrio adecuado para asegurarse de que su equipo siga siendo potente en el último tercio. Un extremo derecho más tradicional podría beneficiar enormemente al delantero Alexander Isak. El sueco, físicamente imponente, rinde mejor como delantero de área y necesita suministro directo para maximizar su amenaza goleadora.
Mientras tanto, Gakpo sigue siendo una parte vital de la plantilla tras el interés de última hora en el mercado veraniego por parte del Manchester City y el Tottenham. El neerlandés seguirá compitiendo por minutos mientras el Liverpool navega esta nueva era táctica.
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