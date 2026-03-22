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Jacobo Ramon ComoGetty
Simone Gervasio

Traducido por

Como-Pisa: ¿por qué no juegan Jacobo Ramón y Baturina? Lesión o decisión técnica: las dos posibilidades

Dos bajas para los larianos.

Novedades en la alineación del Como para el partidodemediodía de la trigésima jornada. Cesc Fábregas no ha incluido en el once inicial a dos pilares de su equipo: Baturina y Ramón. Veamos el motivo de la exclusión de ambos, que se debe a dos razones distintas.

  • Como ya se ha dicho, ni Martin Baturina ni Jacobo Ramón figuran en el once elegido por Cesc Fábregas para el inicio del Como-Pisa. Sin embargo, hay una diferencia, ya que el croata se sienta en el banquillo y, por lo tanto, está disponible físicamente, pero no sobre el terreno de juego por una decisión técnica. Jesús Rodríguez ha sido premiado con la titularidad.


    El caso del defensa es diferente. El español, de hecho, se queda en la grada debido a un cansancio que no le permitirá aportar su contribución habitual en un partido fundamental para los larianos en la lucha por la Champions. En su lugar, Kempf forma pareja con Diego Carlos.


    LAS ALINEACIONES OFICIALES:


    COMO - Butez; Van der Brempt, Kempf, Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Jesús Rodríguez; Douvikas.


    PISA - Nicolás; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris, Hojholt, Akinsanmiro, Loyola, Angori; Tramoni, Moreo.

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