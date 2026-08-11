Carlalberto Ludi, director deportivo del Como, hace balance ante la nueva temporada del conjunto lariano en los micrófonos de Radio 1 Rai : "Ahora el objetivo es el crecimiento del club y del equipo: desarrollo de las infraestructuras, desarrollo de la cultura organizativa, un mercado cada vez más sostenible".
"Prever al Como en la Champions, hace algunos años, habría sido una locura, si no algo visionario - explica, según recoge la ANSA - Pero las ambiciones eran altísimas. Después de eso, llegar a la Champions League en siete años era algo verdaderamente inimaginable. Pero ahora lo disfrutamos".