Cómo los resultados de la Liga de Campeones para los clubes de la Premier League afectan las esperanzas de conseguir cinco plazas clasificatorias para la próxima temporada
Resultados de pesadilla para los gigantes ingleses
El Manchester City cayó derrotado por 3-0 ante el Real Madrid en el partido de ida de los octavos de final, mientras que el Chelsea sufrió una dura derrota por 5-2 a manos del París Saint-Germain. Estos resultados siguen la tendencia de entre semana, en la que el Tottenham cayó por 5-2 ante el Atlético de Madrid, el Liverpool perdió por 1-0 ante el Galatasaray y el Newcastle empató a 1-1 en casa ante el Barcelona, lo que deja la carrera por el coeficiente muy abierta y reduce rápidamente la distancia con España y Alemania.
Comprender la batalla de los coeficientes
El sistema EPS divide los puntos totales del coeficiente de una nación por el número de equipos que compiten. Inglaterra sigue en lo más alto de la clasificación con una media de 22,513, pero varios equipos de la Premier League están ahora al borde de una salida prematura. Si el City, el Chelsea y los Spurs no logran remontar su desventaja, el total de puntos disponibles para Inglaterra se agotará. Esto sería un reflejo de la temporada 2023-24, cuando Inglaterra parecía destinada a conseguir una plaza EPS antes de que el Arsenal y el Man City cayesen inesperadamente en cuartos de final, lo que permitió a otras naciones superar a la Premier League en la clasificación final.
Las cifras detrás de la carrera por el coeficiente
A pesar de los recientes reveses, Inglaterra mantiene su liderazgo en la cima de la tabla de coeficientes con una media de 22,513. Esto le proporciona una cómoda ventaja sobre España (18,031) y Alemania (18,000), aunque la diferencia ya no es tan abultada. El sistema premia la regularidad en todas las categorías: cada victoria otorga dos puntos a una nación, mientras que un empate aporta uno.
Más allá de los resultados de los partidos, la estructura de «puntos de bonificación» desempeña un papel fundamental en la clasificación final. Avanzar en las fases eliminatorias añade un peso vital a la media, ya que la Liga de Campeones ofrece la mayor recompensa, con 1,5 puntos, seguida de la Liga Europa, con 1 punto, y la Liga Conferencia, con 0,5. Estos incentivos, combinados con los puntos ponderados que ya se otorgan por las posiciones finales en la fase de liga, significan que llegar lejos en el torneo principal es la forma más rápida de asegurarse la plaza de clasificación adicional.
La presión del jueves por la noche para los perseguidores
Ahora la atención se centra en la Europa League y la Conference League, donde el Aston Villa, el Nottingham Forest y el Crystal Palace deben tomar el relevo. Cada punto tiene ahora un peso inmenso para el coeficiente final de la temporada. Si estos clubes logran llegar lejos, podrían proporcionar el colchón necesario para evitar la amenaza de La Liga y la Bundesliga.
