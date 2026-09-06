Financiado por la propiedad indonesia del club, el Como trabajó junto al ayuntamiento local para desmantelar la anticuada Curva Ovest tubular y construir una grada permanente de hormigón armado que cumple con los criterios de la UEFA. El campo se ensanchó dos metros y se volvió a colocar un césped híbrido de nueva generación para adaptarse a la filosofía de posesión intensiva de Fabregas. La profunda remodelación también incluyó la mejora de los focos, la reconfiguración de las zonas de prensa, la renovación de los aseos y la modernización de los sistemas internos de seguridad.